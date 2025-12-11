Белый дом: Уиткофф и другие чиновники сейчас ведут переговоры по Украине

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и другие американские чиновники прямо сейчас ведут переговоры с Россией и Украиной, чтобы разрешить украинский конфликт, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.