Белый дом: Уиткофф и другие чиновники сейчас ведут переговоры по Украине
21:40 11.12.2025 (обновлено: 21:44 11.12.2025)
Белый дом: Уиткофф и другие чиновники сейчас ведут переговоры по Украине
Белый дом: Уиткофф и другие чиновники сейчас ведут переговоры по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и другие американские чиновники прямо сейчас ведут переговоры с Россией и Украиной, чтобы разрешить украинский конфликт, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, буквально сейчас, чтобы понять, есть ли реальный шанс на подписание мирного соглашения", - заявила она журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее сообщила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле отметили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп знает о последнем предложении Зеленского, сообщает Белый дом
Заголовок открываемого материала