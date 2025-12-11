https://ria.ru/20251211/ssha-2061526668.html
США могут отправить представителей на встречу в Европу, заявил Белый дом
США могут отправить представителей на встречу в Европу, заявил Белый дом
США отправят своих представителей на встречу в Европу в выходные, если сочтут, что сделка по урегулированию конфликта на Украине достижима, заявила... РИА Новости, 11.12.2025
США могут отправить представителей на встречу в Европу, заявил Белый дом
