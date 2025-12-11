Рейтинг@Mail.ru
США могут отправить представителей на встречу в Европу, заявил Белый дом
21:38 11.12.2025 (обновлено: 22:39 11.12.2025)
США могут отправить представителей на встречу в Европу, заявил Белый дом
в мире
сша
каролин левитт
мирный план сша по украине
дональд трамп
европа
украина
США могут отправить представителей на встречу в Европу, заявил Белый дом

Белый дом: США могут отправить представителей на встречу в Европу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США отправят своих представителей на встречу в Европу в выходные, если сочтут, что сделка по урегулированию конфликта на Украине достижима, заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.
"Его (президента США Дональда Трампа - ред.) специальный посланник Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, буквально прямо сейчас, чтобы понять, есть ли реальная возможность подписания мирного соглашения. Если мы сочтем, что эти встречи заслуживают внимания со стороны представителей США в эти выходные, то мы отправим туда своих представителей", - сказала Левитт журналистам.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что высокопоставленные чиновники США встретятся, как ожидается, в субботу в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить план Трампа по разрешению украинского кризиса.
Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт
Вчера, 22:38
 
