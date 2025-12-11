https://ria.ru/20251211/ssha-2061526575.html
В Белом доме рассказали о ходе урегулирования украинского конфликта
В Белом доме рассказали о ходе урегулирования украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
Белый дом: Трамп активно работает над решением украинского конфликта