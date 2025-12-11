Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о ходе урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 11.12.2025
21:35 11.12.2025 (обновлено: 21:41 11.12.2025)
В Белом доме рассказали о ходе урегулирования украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
В Белом доме рассказали о ходе урегулирования украинского конфликта

Белый дом: Трамп активно работает над решением украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы, США и администрация Трампа все еще очень активно работаем над тем, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной", - сказала Левит журналистам.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
