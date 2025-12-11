Появились новые подробности по захваченному США танкеру

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. США захватили танкер у берегов Венесуэлы, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Что произошло вчера - минюст запросил и получил ордер на арест судна, потому что это входящее в теневой флот и находящееся под санкциями судно, о котором известно, что оно перевозит санкционную нефть с черного рынка в интересах КСИР", — сказала она журналистам.