Появились новые подробности по захваченному США танкеру
21:33 11.12.2025 (обновлено: 21:42 11.12.2025)
Появились новые подробности по захваченному США танкеру
США захватили танкер у берегов Венесуэлы, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана,... РИА Новости, 11.12.2025
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. США захватили танкер у берегов Венесуэлы, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Что произошло вчера - минюст запросил и получил ордер на арест судна, потому что это входящее в теневой флот и находящееся под санкциями судно, о котором известно, что оно перевозит санкционную нефть с черного рынка в интересах КСИР", — сказала она журналистам.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МИД России рассчитывает, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
Вчера, 18:34
 
