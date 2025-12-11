https://ria.ru/20251211/ssha-2061526043.html
Появились новые подробности по захваченному США танкеру
Появились новые подробности по захваченному США танкеру - РИА Новости, 11.12.2025
Появились новые подробности по захваченному США танкеру
США захватили танкер у берегов Венесуэлы, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:33:00+03:00
2025-12-11T21:33:00+03:00
2025-12-11T21:42:00+03:00
сша
в мире
венесуэла
каролин левитт
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061288564_0:0:2083:1173_1920x0_80_0_0_ed76929e478a5e3dd196e8d9c90c6378.jpg
https://ria.ru/20251211/mid-2061494892.html
сша
венесуэла
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061288564_358:0:2083:1294_1920x0_80_0_0_56ae1966fa9fe8f568a6967b19be33d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, венесуэла, каролин левитт, иран
США, В мире, Венесуэла, Каролин Левитт, Иран
Появились новые подробности по захваченному США танкеру
Белый дом: захваченный США танкер перевозил нефть для иранского КСИР
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. США захватили танкер у берегов Венесуэлы, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Что произошло вчера - минюст запросил и получил ордер на арест судна, потому что это входящее в теневой флот и находящееся под санкциями судно, о котором известно, что оно перевозит санкционную нефть с черного рынка в интересах КСИР", — сказала она журналистам.