Протестующий в рясе священника задержан после попытки срыва слушаний комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото

Мужчина в рясе и с крестом в руках прервал выступление министра в конгрессе

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Неизвестный в рясе священника в четверг попытался прервать слушания в палате представителей конгресса США с участием министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, выкрикивая лозунги, направленные против политики депортаций и американской иммиграционной службы (ICE), передает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел во время заседания комитета по внутренней безопасности, посвященного "глобальным угрозам".

"Прекратите рейды ICE ... Прекратите депортации. Силой Христа призываю вас", — прокричал неизвестный, перед тем как председатель комитета приказал полиции арестовать и вывести его из зала.

Мужчина был одет как католический священник и держал в руках крест и раскрытый свиток.

После того, как его вывели из зала, поднялся еще один мужчина и начал выкрикивать призывы "прекратить терроризировать общество". Его также вывели из зала.

В ответ на инцидент Ноэм пошутила, что ее маленькая внучка, которая присутствовала на заседании вместе со своими родителями, не согласилась бы с нарушителем.

Ранее в четверг министерство внутренней безопасности США сообщило, что власти США выслали 600 тысяч нелегалов с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа , а еще 1,9 миллиона выехали самостоятельно.