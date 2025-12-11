https://ria.ru/20251211/ssha-2061512452.html
Мужчина в рясе и с крестом в руках прервал выступление министра в конгрессе
Мужчина в рясе и с крестом в руках прервал выступление министра в конгрессе
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Неизвестный в рясе священника в четверг попытался прервать слушания в палате представителей конгресса США с участием министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, выкрикивая лозунги, направленные против политики депортаций и американской иммиграционной службы (ICE), передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел во время заседания комитета по внутренней безопасности, посвященного "глобальным угрозам".
"Прекратите рейды ICE ... Прекратите депортации. Силой Христа призываю вас", — прокричал неизвестный, перед тем как председатель комитета приказал полиции арестовать и вывести его из зала.
Мужчина был одет как католический священник и держал в руках крест и раскрытый свиток.
После того, как его вывели из зала, поднялся еще один мужчина и начал выкрикивать призывы "прекратить терроризировать общество". Его также вывели из зала.
В ответ на инцидент Ноэм пошутила, что ее маленькая внучка, которая присутствовала на заседании вместе со своими родителями, не согласилась бы с нарушителем.
Ранее в четверг министерство внутренней безопасности США сообщило, что власти США
выслали 600 тысяч нелегалов с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа
, а еще 1,9 миллиона выехали самостоятельно.
В день инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.