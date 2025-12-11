https://ria.ru/20251211/ssha-2061510171.html
Медведев прокомментировал предложение США о создании альтернативы G7
Медведев прокомментировал предложение США о создании альтернативы G7 - РИА Новости, 11.12.2025
Медведев прокомментировал предложение США о создании альтернативы G7
Идея создания нового объединения стран Core 5 (C5) в составе США, Японии, Китая, Индии и РФ смотрится как щелчок по носу Европе, сообщил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:35:00+03:00
2025-12-11T19:35:00+03:00
2025-12-11T19:49:00+03:00
сша
япония
китай
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20251211/ssha-2061315126.html
сша
япония
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, япония, китай, g7
Медведев прокомментировал предложение США о создании альтернативы G7
Медведев: создание альтернативы G7 смотрится, как щелчок по носу Европы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Идея создания нового объединения стран Core 5 (C5) в составе США, Японии, Китая, Индии и РФ смотрится как щелчок по носу Европе, сообщил зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Издание Politico
со ссылкой на неназванные источники в четверг написало, что идею создания альтернативного "Большой семерке" (G7
) объединения с участием США
, России
, КНР
, Индии
и Японии
обсуждают в Соединенных Штатах.
"Эта идея смотрится как явный щелчок по носу... унылой Европе
, включая прежде всего Британию, Францию
и Германию
. Нате вам! Не цените роли Вашингтона - вы нам и не нужны вовсе, и без вас обойдемся, не вы теперь главные", - написал Медведев
на платформе Мах.
Как отметил зампредседателя СБ, о том, что может из себя представлять C5 - ключевая или ядерная пятерка, - ничего неизвестно.