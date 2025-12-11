Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал предложение США о создании альтернативы G7
19:35 11.12.2025 (обновлено: 19:49 11.12.2025)
Медведев прокомментировал предложение США о создании альтернативы G7
Идея создания нового объединения стран Core 5 (C5) в составе США, Японии, Китая, Индии и РФ смотрится как щелчок по носу Европе, сообщил зампредседателя Совбеза
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Идея создания нового объединения стран Core 5 (C5) в составе США, Японии, Китая, Индии и РФ смотрится как щелчок по носу Европе, сообщил зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Издание Politico со ссылкой на неназванные источники в четверг написало, что идею создания альтернативного "Большой семерке" (G7) объединения с участием США, России, КНР, Индии и Японии обсуждают в Соединенных Штатах.
"Эта идея смотрится как явный щелчок по носу... унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию. Нате вам! Не цените роли Вашингтона - вы нам и не нужны вовсе, и без вас обойдемся, не вы теперь главные", - написал Медведев на платформе Мах.
Как отметил зампредседателя СБ, о том, что может из себя представлять C5 - ключевая или ядерная пятерка, - ничего неизвестно.
Флаги стран — участниц G7 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ: в США обсуждают идею создания альтернативного G7 объединения с Россией
Вчера, 11:08
 
США Япония Китай G7
 
 
