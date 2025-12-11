Медведев прокомментировал предложение США о создании альтернативы G7

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Идея создания нового объединения стран Core 5 (C5) в составе США, Японии, Китая, Индии и РФ смотрится как щелчок по носу Европе, сообщил зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как отметил зампредседателя СБ, о том, что может из себя представлять C5 - ключевая или ядерная пятерка, - ничего неизвестно.