Дети мужчины, убившего свою мать после общения с ChatGPT, подали в суд

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дети мужчины, убившего свою мать и покончившего с собой после общения с чат-ботом на основе искусственного интеллекта ChatGPT, подали в США иск против компании-разработчика чат-бота OpenAI, сообщает издание Washington Post со ссылкой на документ.
В конце августа газета Wall Street Journal писала о том, что ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo с параноидальными мыслями убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии. Согласно публикации, это первое зафиксированное убийство, к которому психически нестабильного человека подтолкнул ИИ. Газета указывает, что 56-летний Стайн-Эрик Сольберг имел за плечами большой опыт работы в сфере программного управления и маркетинга. В частности, работал в Yahoo, однако весной 2025 года столкнулся с усиливающимися мыслями о том, что против него ведут слежку, и ChatGPT подтверждал все подозрения мужчины.
"Новый иск в отношении OpenAI утверждает, что ChatGPT подстрекал бредовое мышление мужчины, что привело к тому, что он убил свою 83-летнюю мать, после чего забрал и собственную жизнь", - говорится в публикации издания со ссылкой на иск, поданный в Высший суд Сан-Франциско.
По информации издания, иск подали дочь и сын Сольберга. По словам сына мужчины, у того были параноидальные мысли и до общения с чат-ботом, однако ChatGPT усугубил ситуацию, подтверждая их и заставляя мужчину поверить, что он "пробудил" ИИ, и теперь его хотят уничтожить.
"OpenAI должна понести ответственность", - заявил он.
OpenAI обновила политику использования чат-бота ChatGPT
1 ноября, 19:53
Ранее в отношении OpenAI неоднократно подавали иски с обвинениями в доведении до самоубийства: разработчик популярного чат-бота подвергался давлению на фоне несчастных случаев, связанных с использованием ChatGPT. В августе телеканал NBC со ссылкой на судебный документ сообщил, что родители покончившего с собой 16-летнего подростка подали иск против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, обвинив ChatGPT в смерти сына.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.