Дети мужчины, убившего свою мать после общения с ChatGPT, подали в суд

По информации издания, иск подали дочь и сын Сольберга. По словам сына мужчины, у того были параноидальные мысли и до общения с чат-ботом, однако ChatGPT усугубил ситуацию, подтверждая их и заставляя мужчину поверить, что он "пробудил" ИИ, и теперь его хотят уничтожить.