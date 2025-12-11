Рейтинг@Mail.ru
США создадут на границе с Мексикой "Зону национальной обороны" - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ssha-2061328309.html
США создадут на границе с Мексикой "Зону национальной обороны"
США создадут на границе с Мексикой "Зону национальной обороны" - РИА Новости, 11.12.2025
США создадут на границе с Мексикой "Зону национальной обороны"
Министерство внутренних дел США передаст местным военно-морским силам участок земли в Калифорнии на границе с Мексикой для создания "Зоны национальной обороны", РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:03:00+03:00
2025-12-11T12:03:00+03:00
в мире
сша
калифорния
мексика
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923899420_0:83:3000:1771_1920x0_80_0_0_181db274381fa2b7e9f1124ec6d1771d.jpg
https://ria.ru/20251208/meksika-2060685097.html
https://ria.ru/20251028/ssha-2051332484.html
сша
калифорния
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923899420_61:0:2728:2000_1920x0_80_0_0_f67f1244ae5a4597ade124906430e4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, мексика, дональд трамп
В мире, США, Калифорния, Мексика, Дональд Трамп
США создадут на границе с Мексикой "Зону национальной обороны"

ВМС США создадут на границе с Мексикой "Зону национальной обороны"

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Министерство внутренних дел США передаст местным военно-морским силам участок земли в Калифорнии на границе с Мексикой для создания "Зоны национальной обороны", говорится в заявлении американского ведомства.
"МВД передаст юрисдикцию над примерно 760 акрами (порядка 307 гектаров – ред.) государственной земли в округах Сан-Диего и Империал, штат Калифорния, министерству ВМС на трехлетний срок, чтобы военно-морские силы могли создать там Зону национальной обороны для поддержки ведущихся операций по обеспечению безопасности границы", - сказано в заявлении.
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мексика отказалась высылать российских шпионов по запросу США, сообщает NYT
8 декабря, 22:31
Отмечается, что по этой территории проходят большие потоки лиц, незаконно пересекающих границу США, что "создает значительные риски национальной безопасности и наносит вред окружающей среде".
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
28 октября, 21:25
 
В миреСШАКалифорнияМексикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала