США создадут на границе с Мексикой "Зону национальной обороны"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Министерство внутренних дел США передаст местным военно-морским силам участок земли в Калифорнии на границе с Мексикой для создания "Зоны национальной обороны", говорится в заявлении американского ведомства.
"МВД передаст юрисдикцию над примерно 760 акрами (порядка 307 гектаров – ред.) государственной земли в округах Сан-Диего и Империал, штат Калифорния, министерству ВМС на трехлетний срок, чтобы военно-морские силы могли создать там Зону национальной обороны для поддержки ведущихся операций по обеспечению безопасности границы", - сказано в заявлении.
Отмечается, что по этой территории проходят большие потоки лиц, незаконно пересекающих границу США, что "создает значительные риски национальной безопасности и наносит вред окружающей среде".
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
