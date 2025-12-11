СМИ: в США обсуждают идею создания альтернативного G7 объединения с Россией

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В США обсуждают идею создания альтернативного G7 объединения с участием США, России, КНР, Индии и Японии, пишет издание Politico со ссылкой на неназванные источники.
"На этой неделе в Вашингтоне обсуждается, казалось бы, необычная идея: США могли бы создать новую группу стран Core 5, в которую вошли бы Китай и Россия, что <...> создало бы резкий контраст с существующей G7", — говорится в материале.
Собеседник газеты, который работал в Белом доме при первом сроке президента Дональда Трампа, рассказал, что идея создания объединения, в которое бы вошли также Индия и Япония, не стала шокирующей. По его словам, тогда не обсуждалась ее непосредственная реализация, но уже ходили разговоры о том, что G-объединения и Совет Безопасности ООН не учитывают появления новых игроков на международной арене.
По данным портала Defense One, создание C5 было одним из пунктов неопубликованной версии стратегии нацбезопасности США. Планировалось, что организация будет проводить регулярные саммиты на определенные темы. Первым пунктом повестки дня C5 должно было стать обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, а именно нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Представитель Белого дома Анна Келли в комментарии Politico опровергла информацию о существовании подобного документа. По ее словам, никакой альтернативной, закрытой для публики или засекреченной версии не существует.
На прошлой неделе США опубликовали новую Стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.
В июне, перед саммитом уже "Семерки" в Канаде, Трамп назвал исключение России большой ошибкой. Как он отметил, в G7 много говорят о Москве, но за столом переговоров ее нет. Президент Владимир Путин заявлял не хочет возвращения страны в объединение.