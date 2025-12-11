Президент США — человек достаточно оранжевый, однако не апельсин, чтобы всем нравиться. У него много врагов, еще больше — битв, и так уж вышло, что почти во всех конфликтах с его участием из России рациональнее болеть за Дональда Трампа. Кто бы ни стоял в другом углу ринга — Байден, Сорос, конгресс, Зеленский или Евросоюз, мысленно мы с тобою, Донни!

Но иногда Трампу лучше желать поражения. Это особые случаи — как яркие, вроде удара по ядерным объектам Ирана , так и малозаметные из России . Один из них — персональная война президента США со скромным конгрессменом из Кентукки Томасом Масси.

Долго объяснять, проще запомнить: сочувствовать нужно Масси. Так будет по совести.

Накануне он внес на рассмотрение конгресса законопроект о выходе США из НАТО . Уже за это Масси был бы достоин Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", если бы ее не упразднили в 1991 году (последний награжденный — Нельсон Мандела ). А обоснование его инициативы позволяет подумать о кентуккийце как о самом приятном человеке на Капитолийском холме.

В преамбуле конгрессмен подчеркивает, что Россия была вынуждена начать СВО из-за политики НАТО по приему новых членов, и напоминает, что Вашингтон нарушил обещание не расширять Североатлантический альянс, которое дал Москве в конце жизни СССР . То, что такое обещание вообще существовало, признают немногие американские политики. А Масси почти уникален в том, что видит в этом клятвопреступлении корень бед, предлагая исправить дело хлопком дверью — покинуть НАТО всеми Соединенными Штатами.

Это он, конечно, хорошо придумал. И оценил ситуацию грамотно, быстро добравшись до сути. Но Масси один в поле воин: его замечательный законопроект (внимание: спойлер!) не примут. Более того, еще ни один законопроект кентуккийца за всю его 13-летнюю парламентскую карьеру не приняли. Зато немало случаев, когда Масси голосовал наперекор всей остальной 435-местной палате представителей. Он та Баба-яга, которая против. На американский манер — Мистер Нет.

Масси хорошо запомнился российским американистам еще в 2014-м, когда один выступил против резолюции конгресса, провозглашавшей наш Крым "аннексированной территорией Украины". Он был столь же одинок, когда голосовал против новых санкций в отношении Ирана и КНДР и против осуждения политики Китая Гонконге и Уйгуристане. Против антироссийских ограничений он тоже голосовал, но не был тогда совсем уж оригиналом.

Кентуккиец не душнила, а противник вмешательств США в дела других стран. Он увязывает это с кредо религиозного методиста "не желай другим того, чего не хочешь себе". Именно изоляционизм делает его настолько приятным человеком.

Приятный американский политик приятен на расстоянии. Вблизи неподготовленного россиянина даже фотографии конгрессмена из Кентукки могут шокировать. На самой скандальной, оформленной как рождественская открытка, все члены многодетной семьи Масси позируют с автоматическим оружием. На другой подозрительно радостный конгрессмен приветствует фестиваль конопли. Его либертарианские взгляды на экономику (дарвинизм с монетаризмом) и власть (чем меньше государства, тем лучше) вряд ли нашли бы много поклонников среди русских. Но американец, который противится принуждению других стран к американщине, в Капитолии всегда на вес золота.

Если Лионель Месси — человек с золотой ногой, то Томас Масси — человек с золотой рукой, жмущей на кнопку "против" всякий раз, когда власти США лезут во внешнеполитическую авантюру. Если бы Трамп брезговал авантюрами всегда, как Масси, цены бы ему не было, но он поступает так всего лишь часто. Следовательно, конфликт импульсивного президента с последовательным конгрессменом был вопросом времени.

К настоящему моменту между ними стена непреодолимых разногласий: Иран, Израиль Венесуэла , etc. Кроме того, кентуккиец требовал рассекретить все документы по делу Эпштейна и не поддержал "большой красивый законопроект", ставший последней каплей также для Илона Маска . За это глава государства обругал конгрессмена "настоящим предателем", "простодушным выскочкой", "жалким неудачником" и "третьесортным позером". "Я по меньшей мере второсортный", — весело парировал тот и продолжил гнуть свою линию.

Рассвирепев, Трамп пообещал нахалу поражение на праймериз и изгнание из конгресса. Вероятно, это еще одно обещание, которое он не сдержит. По крайней мере, Масси популярен в своем округе и похож на тех политиков, которых можно выгнать из партии, но не из парламента: избиратель голосует за них, игнорируя мнение центра.

Так сохранила за собой кресло сенатора от Аляски Лиз Мурковски — еще одна республиканка, которую президент ненавидит до трясучки. Но ее-то есть за что — как поклонницу ВСУ и Зеленского. А Масси виноват лишь тем, что больше "трампист", чем сам Дональд Трамп.

Там, где конгрессмен готов осилить версту, президент преодолевает максимум сажень. В вопросе НАТО тоже так. Трамп намекал на возможность разрыва, но пока осилил лишь нововведение в стратегии национальной безопасности, согласно которому США "необходимо добиться прекращения восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса".

Для хозяина Белого дома и это довольно много. Но слишком мало для простого республиканца из Кентукки, желающего, чтобы Вашингтон занимался вопросами американских граждан, а не европейских стран. "Предав" партийного лидера, он не предал партийного избирателя, имеющего в лице Трампа разброд и шатание, а в лице Масси — старый-добрый американский консерватизм, по которому тоскуют с тех пор, когда вашингтонская бюрократия обрела силу и решила, будто эта сила должна быть имперской.