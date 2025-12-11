Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США представили Европе план по России - РИА Новости, 11.12.2025
06:13 11.12.2025 (обновлено: 12:29 11.12.2025)
СМИ: США представили Европе план по России
США предложили Евросоюзу несколько планов по возвращению России в мировую экономику, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, сша, россия, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Санкции в отношении России
СМИ: США представили Европе план по России

WSJ: США представили ЕС планы по возвращению России в мировую экономику

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США предложили Евросоюзу несколько планов по возвращению России в мировую экономику, пишет The Wall Street Journal.
"В последние недели администрация Трампа передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику", — говорится в статье.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Экс-советник Трампа подчеркнул важность нормализации отношений США и России
Вчера, 04:49
Как утверждает газета, эти предложения вызвали ожесточенную дискуссию между Вашингтоном и его европейскими союзниками.
"Результат этого кардинально изменит экономическую карту континента", — отмечает издание.

Мирная инициатива США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп утверждает, что без США нет мира
Вчера, 02:15
На прошлой неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США тратят на Украину не деньги, а время на урегулирование, заявил Трамп
Вчера, 00:24
 
