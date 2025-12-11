СМИ: США представили Европе план по России

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США предложили Евросоюзу несколько планов по возвращению России в мировую экономику, пишет The Wall Street Journal.
Как утверждает газета, эти предложения вызвали ожесточенную дискуссию между Вашингтоном и его европейскими союзниками.
"Результат этого кардинально изменит экономическую карту континента", — отмечает издание.
Мирная инициатива США
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
На прошлой неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.