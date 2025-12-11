Рейтинг@Mail.ru
США должны перестать поддерживать тех, кто преследует УПЦ, заявил член РПЦЗ
Религия
 
02:44 11.12.2025
США должны перестать поддерживать тех, кто преследует УПЦ, заявил член РПЦЗ
США должны перестать поддерживать тех, кто преследует УПЦ, заявил член РПЦЗ - РИА Новости, 11.12.2025
США должны перестать поддерживать тех, кто преследует УПЦ, заявил член РПЦЗ
Власти США должны прекратить поддерживать тех, кто преследует каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), сказал РИА Новости певчий Богоявленского... РИА Новости, 11.12.2025
https://ria.ru/20251205/upts-2060165106.html
https://ria.ru/20251204/putin-2059913810.html
США должны перестать поддерживать тех, кто преследует УПЦ, заявил член РПЦЗ

Певчий Ярощук: США должны перестать поддерживать тех, кто преследует УПЦ

Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах
CC BY-SA 4.0 / Zastavki /
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Власти США должны прекратить поддерживать тех, кто преследует каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), сказал РИА Новости певчий Богоявленского собора Русской православной церкви заграницей в Бостоне Илья Ярощук.
На Украине идет судебный процесс о ликвидации Киевской митрополии УПЦ: первое заседание должно пройти в четверг. Иск подала госслужба по этнополитике, ссылаясь на закон от 2024 года, дающий Киеву право запрещать УПЦ и требовать от нее "разрыва связей с РПЦ".
Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Броварского района Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
5 декабря, 17:19
"Вместо того, чтобы выступать за свободу вероисповедания, США поддерживают организации, которые преследуют Украинскую православную церковь. Это необходимо прекратить", - сказал Ярощук.
Он подчеркнул, что архиереи, духовенство и верующие УПЦ не являются врагами Украины и США. Ярощук отметил, что каноническая Церковь на Украине подвергается преследованиям со стороны тех, кто поддерживает интересы Запада.
"Эти люди – невинные жертвы политических процессов. Но у Запада есть определенная повестка, и его сторонники стараются установить на Украине церковь, которая находилась бы под контролем Запада и, как следствие, устранить любые объединения, лояльные восточным Церквам", - сказал он.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и прихожане.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин указал на преследование УПЦ на Украине
4 декабря, 22:08
 
Религия
 
 
