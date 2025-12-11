Он подчеркнул, что архиереи, духовенство и верующие УПЦ не являются врагами Украины и США. Ярощук отметил, что каноническая Церковь на Украине подвергается преследованиям со стороны тех, кто поддерживает интересы Запада.

"Эти люди – невинные жертвы политических процессов. Но у Запада есть определенная повестка, и его сторонники стараются установить на Украине церковь, которая находилась бы под контролем Запада и, как следствие, устранить любые объединения, лояльные восточным Церквам", - сказал он.