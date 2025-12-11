ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, где учтена многомиллионная помощь Украине, свидетельствуют результаты голосования.

Документ был одобрен большинством голосов, в его поддержку проголосовали 312 законодателей, против - 112. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение сенату.