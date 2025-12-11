https://ria.ru/20251211/ssha-2061261455.html
Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, где учтена многомиллионная помощь Украине, свидетельствуют результаты голосования.
Документ был одобрен большинством голосов, в его поддержку проголосовали 312 законодателей, против - 112. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение сенату.
Ранее палата представителей США представила законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 400 миллионов долларов на поддержку Украины в следующем году, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. США
также планируют потратить аналогичную сумму в 2027 финансовом году.