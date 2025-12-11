Рейтинг@Mail.ru
Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете - РИА Новости, 11.12.2025
01:49 11.12.2025
Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете
в мире, сша
В мире, США
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, где учтена многомиллионная помощь Украине, свидетельствуют результаты голосования.
Документ был одобрен большинством голосов, в его поддержку проголосовали 312 законодателей, против - 112. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение сенату.
Ранее палата представителей США представила законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 400 миллионов долларов на поддержку Украины в следующем году, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. США также планируют потратить аналогичную сумму в 2027 финансовом году.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ: республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку
4 декабря, 05:54
 
В мире, США
 
 
