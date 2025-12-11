Рейтинг@Mail.ru
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил - РИА Новости, 11.12.2025
15:33 11.12.2025
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил - РИА Новости, 11.12.2025
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил
Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с Международным университетом Даффодил - одним из лидирующих частных... РИА Новости, 11.12.2025
бангладеш
sputnik
бангладеш
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
бангладеш, sputnik
Бангладеш, Sputnik

Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил

© Фото : Международный университет ДаффодилУниверситет Даффодил
Университет Даффодил - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Международный университет Даффодил
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с Международным университетом Даффодил - одним из лидирующих частных университетов Народной Республики Бангладеш.
Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и глава Кафедры журналистики, медиа и коммуникаций Университета доктор Афтаб Хуссейн.
© Фото : Международный университет ДаффодилSputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Международный университет Даффодил
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил
"Для меня большая честь быть частью этой инициативы. Я верю, что партнёрство между нашими организациями сможет оказать значительное влияние на культурную динамику сотрудничества двух регионов мира. Студенты и молодые журналисты получат большие возможности и существенную пользу благодаря этому важному шагу", - прокомментировал подписание соглашения профессор Афтаб Хуссейн.
Агентство Sputnik активно взаимодействует с академическим сообществом Бангладеш в рамках проекта SputnikPro. Так, за последний год участниками просветительских сессий проекта стали Международный университет Даффодил, Университет Читтагонга и Университет Север-Юг, с которым у Sputnik также действует соглашение о сотрудничестве.
Международный университет Даффодил – частное высшее учебное заведение, расположенное в инновационном городе Даффодил, Бангладеш, один из лидирующих университетов Южной Азии по образовательным программам в области информационных технологий, медиа и коммуникаций, а также бизнеса и предпринимательства.
© РИА Новости / Мария ДевахинаSputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил
SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
Южная Корея присоединилась к проекту SputnikPro
Бангладеш, Sputnik
 
 
