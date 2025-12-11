МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с Международным университетом Даффодил - одним из лидирующих частных университетов Народной Республики Бангладеш.

Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и глава Кафедры журналистики, медиа и коммуникаций Университета доктор Афтаб Хуссейн.

© Фото : Международный университет Даффодил Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил © Фото : Международный университет Даффодил Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил

"Для меня большая честь быть частью этой инициативы. Я верю, что партнёрство между нашими организациями сможет оказать значительное влияние на культурную динамику сотрудничества двух регионов мира. Студенты и молодые журналисты получат большие возможности и существенную пользу благодаря этому важному шагу", - прокомментировал подписание соглашения профессор Афтаб Хуссейн.

Агентство Sputnik активно взаимодействует с академическим сообществом Бангладеш в рамках проекта SputnikPro. Так, за последний год участниками просветительских сессий проекта стали Международный университет Даффодил, Университет Читтагонга и Университет Север-Юг, с которым у Sputnik также действует соглашение о сотрудничестве.

Международный университет Даффодил – частное высшее учебное заведение, расположенное в инновационном городе Даффодил, Бангладеш, один из лидирующих университетов Южной Азии по образовательным программам в области информационных технологий, медиа и коммуникаций, а также бизнеса и предпринимательства.

© РИА Новости / Мария Девахина Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил © РИА Новости / Мария Девахина Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил