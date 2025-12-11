Ганчев раскрыл стратегическое значение освобождения Лимана

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. При сохранении темпа продвижения ВС РФ на фоне освобождения Лимана скоро будет и расширение контроля на волчанском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.