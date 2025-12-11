Рейтинг@Mail.ru
Ганчев раскрыл стратегическое значение освобождения Лимана - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061519622.html
Ганчев раскрыл стратегическое значение освобождения Лимана
Ганчев раскрыл стратегическое значение освобождения Лимана - РИА Новости, 11.12.2025
Ганчев раскрыл стратегическое значение освобождения Лимана
При сохранении темпа продвижения ВС РФ на фоне освобождения Лимана скоро будет и расширение контроля на волчанском направлении, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:32:00+03:00
2025-12-11T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
волчанск
виталий ганчев
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b390807012d1c458407b5b622765854a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
волчанск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6eb703e37caa624903b10aba83448b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Волчанск, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы Украины
Ганчев раскрыл стратегическое значение освобождения Лимана

РИА Новости: Ганчев ожидает расширения контроля на Волчанском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. При сохранении темпа продвижения ВС РФ на фоне освобождения Лимана скоро будет и расширение контроля на волчанском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Мы видим продвижение наших войск к югу от Волчанска. Освобожден Лиман, следом за ним идут еще несколько небольших населенных пунктов. И если темп, который набрали наши бойцы, сохранится, уверен, что мы скоро услышим о расширении контроля территорий на Волчанском направлении, следовательно и вдоль границы с Белгородской областью", - сказал Ганчев.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что российская группировка войск "Север" завершила освобождение населённого пункта Лиман в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВолчанскВиталий ГанчевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала