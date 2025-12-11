https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061366270.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.12.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 11 декабря 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Лиман в Харьковской области, а также нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 669 самолетов, 283 вертолета, 101 909 беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 495 танков и других бронемашин, 1 628 реактивных систем залпового огня, 31 844 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 48 815 единица автомобильной техники.