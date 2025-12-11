Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 11 декабря 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Лиман в Харьковской области, а также нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.