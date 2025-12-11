https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061273964.html
ВС России бурят скважины с водой для населения ДНР
Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России бурят скважины для добычи подземных вод для обеспечения населения Донецкой Народной Республики, сообщили... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T05:06:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России бурят скважины для добычи подземных вод для обеспечения населения Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России
, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, провели мероприятия по бурению скважин для добычи подземных вод для обеспечения населения на территории Донецкой Народной Республики", - рассказали в российском оборонном ведомстве.
Старший сводной группировки инженерных войск ВС РФ подполковник Александр Безруков отметил, что всё делается с нуля: необходимо приехать к чистому месту, забуриться, прокачать скважину, затем полученную воду сдать на анализ пригодности. И только после получения положительных результатов скважина запускается и вода начинает поступать населению республики.
"Чувствуем большую ответственность перед населением, потому что воды им действительно не хватает. Подходили, интересовались, для кого бурим, для военных? Они считали, что для военных. Они поверить не могли, что мы бурим воду для населения", - сказал мастер-бурильщик, рядовой Николай Тучнолобов.