Рейтинг@Mail.ru
ВС России бурят скважины с водой для населения ДНР - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061273964.html
ВС России бурят скважины с водой для населения ДНР
ВС России бурят скважины с водой для населения ДНР - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России бурят скважины с водой для населения ДНР
Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России бурят скважины для добычи подземных вод для обеспечения населения Донецкой Народной Республики, сообщили... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T05:06:00+03:00
2025-12-11T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751160_0:108:3071:1835_1920x0_80_0_0_8ba7304e20d66de9782d06a67f10a996.jpg
https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061273843.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d0e0681469e2ad5cc3b58b97ad6e886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России бурят скважины с водой для населения ДНР

Инженеры ВС РФ бурят скважины с чистой водой для населения ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России бурят скважины для добычи подземных вод для обеспечения населения Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, провели мероприятия по бурению скважин для добычи подземных вод для обеспечения населения на территории Донецкой Народной Республики", - рассказали в российском оборонном ведомстве.
Старший сводной группировки инженерных войск ВС РФ подполковник Александр Безруков отметил, что всё делается с нуля: необходимо приехать к чистому месту, забуриться, прокачать скважину, затем полученную воду сдать на анализ пригодности. И только после получения положительных результатов скважина запускается и вода начинает поступать населению республики.
"Чувствуем большую ответственность перед населением, потому что воды им действительно не хватает. Подходили, интересовались, для кого бурим, для военных? Они считали, что для военных. Они поверить не могли, что мы бурим воду для населения", - сказал мастер-бурильщик, рядовой Николай Тучнолобов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала