ВС России бурят скважины с водой для населения ДНР

Старший сводной группировки инженерных войск ВС РФ подполковник Александр Безруков отметил, что всё делается с нуля: необходимо приехать к чистому месту, забуриться, прокачать скважину, затем полученную воду сдать на анализ пригодности. И только после получения положительных результатов скважина запускается и вода начинает поступать населению республики.

"Чувствуем большую ответственность перед населением, потому что воды им действительно не хватает. Подходили, интересовались, для кого бурим, для военных? Они считали, что для военных. Они поверить не могли, что мы бурим воду для населения", - сказал мастер-бурильщик, рядовой Николай Тучнолобов.