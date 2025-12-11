https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061273843.html
Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА
Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА - РИА Новости, 11.12.2025
Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА
Подготовить к работе ударный дрон можно за минуту, рассказал инженер БПЛА российской группировки войск "Восток" с позывным "Сусанин" на видео Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА
На подготовку ударного БПЛА к работе требуется одна минута
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подготовить к работе ударный дрон можно за минуту, рассказал инженер БПЛА российской группировки войск "Восток" с позывным "Сусанин" на видео Минобороны РФ.
"Чаще всего ты наготавливаешь заранее это все (ударные дроны - ред.), но а так, если прям быстро-быстро - минута, даже меньше. Можно и быстрее собрать", - сказал "Сусанин".
В Минобороны РФ
сообщили, что операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили американский бронетранспортёр M1117 и сорвали ротацию ВСУ
в Гуляйполе.
"Гуляйполе с прилегающими лесопосадками находится под полным огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки "Восток", не позволяющим противнику перегруппироваться, вести прицельный огонь по нашим штурмовым подразделениям, а также проводить ротации, подтягивать резервы и подвозить боеприпасы", - заявили в российском оборонном ведомстве.