Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подготовить к работе ударный дрон можно за минуту, рассказал инженер БПЛА российской группировки войск "Восток" с позывным "Сусанин" на видео Минобороны РФ.

"Чаще всего ты наготавливаешь заранее это все (ударные дроны - ред.), но а так, если прям быстро-быстро - минута, даже меньше. Можно и быстрее собрать", - сказал "Сусанин".