Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 11.12.2025
Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА
Подготовить к работе ударный дрон можно за минуту, рассказал инженер БПЛА российской группировки войск "Восток" с позывным "Сусанин" на видео Минобороны РФ.
технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА

На подготовку ударного БПЛА к работе требуется одна минута

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подготовить к работе ударный дрон можно за минуту, рассказал инженер БПЛА российской группировки войск "Восток" с позывным "Сусанин" на видео Минобороны РФ.
"Чаще всего ты наготавливаешь заранее это все (ударные дроны - ред.), но а так, если прям быстро-быстро - минута, даже меньше. Можно и быстрее собрать", - сказал "Сусанин".
В Минобороны РФ сообщили, что операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили американский бронетранспортёр M1117 и сорвали ротацию ВСУ в Гуляйполе.
"Гуляйполе с прилегающими лесопосадками находится под полным огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки "Восток", не позволяющим противнику перегруппироваться, вести прицельный огонь по нашим штурмовым подразделениям, а также проводить ротации, подтягивать резервы и подвозить боеприпасы", - заявили в российском оборонном ведомстве.
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие
ВС России дистанционно заминировали тыл ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
