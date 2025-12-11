Рейтинг@Mail.ru
ВС России дистанционно заминировали тыл ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.12.2025
05:04 11.12.2025
ВС России дистанционно заминировали тыл ВСУ на Красноармейском направлении
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" путем дистанционного минирования блокировала маршруты перемещения и подвоза снабжения формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчёт инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" провёл дистанционное минирование участка местности в тылу украинских формирований, перекрыв пути их отхода и каналы подвоза снабжения на красноармейском направлении специальной военной операции", - сказали в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны России добавили, что, в отличие от классического инженерного минирования, ИСДМ "Земледелие" позволяет выполнять задачи без риска для сапёров. Уже вскоре после применения системы данные объективного контроля подтвердили результативность минирования: зафиксировано уничтожение живой силы и нескольких единиц техники противника во время попытки отступления.
"Применение ИСДМ значительно осложняет противнику проведение ротации, развёртывание резервов и снабжение передовых подразделений. Действия инженерных войск группировки "Центр" продолжают вносить весомый вклад в поддержание наступательного темпа и создание благоприятных условий для продвижения штурмовых подразделений на данном направлении", - отметили в МО РФ.
