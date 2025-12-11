"Расчёт инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" провёл дистанционное минирование участка местности в тылу украинских формирований, перекрыв пути их отхода и каналы подвоза снабжения на красноармейском направлении специальной военной операции", - сказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России добавили, что, в отличие от классического инженерного минирования, ИСДМ "Земледелие" позволяет выполнять задачи без риска для сапёров. Уже вскоре после применения системы данные объективного контроля подтвердили результативность минирования: зафиксировано уничтожение живой силы и нескольких единиц техники противника во время попытки отступления.