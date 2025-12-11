https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061273709.html
ВС России дистанционно заминировали тыл ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России дистанционно заминировали тыл ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России дистанционно заминировали тыл ВСУ на Красноармейском направлении
Российская группировка войск "Центр" путем дистанционного минирования блокировала маршруты перемещения и подвоза снабжения формирований ВСУ на красноармейском... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T05:04:00+03:00
2025-12-11T05:04:00+03:00
2025-12-11T05:04:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777759_0:193:3151:1965_1920x0_80_0_0_bcb94f0f38d1e210fd1ec53521676559.jpg
https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061259011.html
https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061258233.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777759_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_4a06d68d647f820e675d348a3562370e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России дистанционно заминировали тыл ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет "Земледелия" заминировал тыл ВСУ на Красноармейском направлении
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" путем дистанционного минирования блокировала маршруты перемещения и подвоза снабжения формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчёт инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" провёл дистанционное минирование участка местности в тылу украинских формирований, перекрыв пути их отхода и каналы подвоза снабжения на красноармейском направлении специальной военной операции", - сказали в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны России добавили, что, в отличие от классического инженерного минирования, ИСДМ "Земледелие" позволяет выполнять задачи без риска для сапёров. Уже вскоре после применения системы данные объективного контроля подтвердили результативность минирования: зафиксировано уничтожение живой силы и нескольких единиц техники противника во время попытки отступления.
"Применение ИСДМ значительно осложняет противнику проведение ротации, развёртывание резервов и снабжение передовых подразделений. Действия инженерных войск группировки "Центр" продолжают вносить весомый вклад в поддержание наступательного темпа и создание благоприятных условий для продвижения штурмовых подразделений на данном направлении", - отметили в МО РФ
.