Артиллеристы ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Артиллерийский расчёт российских Вооружённых сил под командованием сержанта Александра Барашкова подавил два минометных расчёта противника и уничтожил до десяти боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Барашков на одном из тактических направлений в должности командира орудия руководил выполнением боевой задачи по контрбатарейной борьбе. Противник активно применял беспилотники.
"Несмотря на действия вражеской беспилотной авиации, под ответным огнем противника, Барашков выполнил все поставленные задачи. В ходе боевой работы расчета уничтожено до 10 боевиков ВСУ
и подавлено два минометных расчета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму сержанта и слаженной работе расчёта поставленная боевая задача была успешно выполнена, что способствовало продвижению российских войск.