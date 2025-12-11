Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 11.12.2025
Артиллеристы ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ

Артиллерийский расчет ВС РФ уничтожил до десяти военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Артиллерийский расчёт российских Вооружённых сил под командованием сержанта Александра Барашкова подавил два минометных расчёта противника и уничтожил до десяти боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Барашков на одном из тактических направлений в должности командира орудия руководил выполнением боевой задачи по контрбатарейной борьбе. Противник активно применял беспилотники.
"Несмотря на действия вражеской беспилотной авиации, под ответным огнем противника, Барашков выполнил все поставленные задачи. В ходе боевой работы расчета уничтожено до 10 боевиков ВСУ и подавлено два минометных расчета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму сержанта и слаженной работе расчёта поставленная боевая задача была успешно выполнена, что способствовало продвижению российских войск.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и до десяти боевиков
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
