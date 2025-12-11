Артиллеристы ВС России уничтожили до десяти боевиков ВСУ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Артиллерийский расчёт российских Вооружённых сил под командованием сержанта Александра Барашкова подавил два минометных расчёта противника и уничтожил до десяти боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Барашков на одном из тактических направлений в должности командира орудия руководил выполнением боевой задачи по контрбатарейной борьбе. Противник активно применял беспилотники.

"Несмотря на действия вражеской беспилотной авиации, под ответным огнем противника, Барашков выполнил все поставленные задачи. В ходе боевой работы расчета уничтожено до 10 боевиков ВСУ и подавлено два минометных расчета", - говорится в сообщении.