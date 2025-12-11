ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и до десяти боевиков

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский танк под командованием старшего сержанта Андрея Малышева уничтожил опорный пункт ВСУ и ликвидировал до десяти боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что при этом противнику был нанесён существенный урон, за счёт чего удалось подготовить плацдарм для российских подразделений.