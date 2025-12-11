https://ria.ru/20251211/spetsoperatsiya-2061258233.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и до десяти боевиков
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и до десяти боевиков - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и до десяти боевиков
Российский танк под командованием старшего сержанта Андрея Малышева уничтожил опорный пункт ВСУ и ликвидировал до десяти боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T01:11:00+03:00
2025-12-11T01:11:00+03:00
2025-12-11T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2061001265.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и до десяти боевиков
Танкисты ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и до десяти военных