СПЧ призвал ООН обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии - РИА Новости, 11.12.2025
14:48 11.12.2025
СПЧ призвал ООН обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии
СПЧ призвал ООН обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии - РИА Новости, 11.12.2025
СПЧ призвал ООН обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии
Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку
2025-12-11T14:48:00+03:00
2025-12-11T14:48:00+03:00
в мире
латвия
европа
владимир линдерман
александр гапоненко
оон
латвия
европа
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, латвия, европа, владимир линдерман, александр гапоненко, оон
В мире, Латвия, Европа, Владимир Линдерман, Александр Гапоненко, ООН
СПЧ призвал ООН обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии

СПЧ призвал ООН обратить внимание на условия содержания заключенных в Латвии

© Фото : Gļebs BorisovsТюрьма "Белый лебедь" в Даугавпилсе, Латвия
Тюрьма Белый лебедь в Даугавпилсе, Латвия - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Gļebs Borisovs
Тюрьма "Белый лебедь" в Даугавпилсе, Латвия. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии и условия их содержания, сообщили в Совете.
"Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратились к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом обратить внимание на рост числа репрессированных в Латвии", - сообщили в Telegram-канале Совета.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ
2 июля, 18:38
2 июля, 18:38
Так, в тексте заявления постоянной группы Совета отмечается, что людей в Латвии арестовывают за дела, которые "в Европе считаются совершенно невинными". Например, в 2020 году на 14 латвийских журналистов были заведены дела за сотрудничество с российскими СМИ, одному из них - Владимиру Линдерману - предъявили еще два дополнительных обвинения: "оправдание российской агрессии" и "возбуждение ненависти к латышам и украинцам".
"Мы также располагаем информацией, что в отношении многих репрессированных в Латвии нарушаются базовые правила содержания заключенных. Самые известные арестанты Латвии – пожилой ученый Александр Гапоненко и немолодая больная женщина Светлана Николаева", - сообщили в СПЧ.
Николаевой инкриминируют шпионаж из-за того, что она передала деньги на адвоката своему однокласснику Сергею Сидорову, который был арестован за переписку с администратором канала "Антифашисты Прибалтики". По данным Совета, Николаевой не оказывается должная медицинская помощь, она сильно похудела, у женщины постоянно держится температура.
"Это далеко не все политические заключенные, которых мы можем перечислить в одном письме. Совершенно очевидно, что большинство этих дел возбуждаются по надуманным предлогам. Людей судят за публичные высказывания, в которых содержалось несогласие с действиями властей... Недопустимо судить людей за несогласие с действиями властей, это наступление на свободу слова, а, согласно Всеобщей декларации прав человека, свобода слова – базовая потребность и основополагающее право человека. Просим вас обратить внимание на судьбы вышеперечисленных людей", - говорится в обращении комиссии СПЧ к Тюрку.
Рига - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ООН обвинил Латвию в дискриминации языковых меньшинств
9 декабря, 19:25
9 декабря, 19:25
 
В миреЛатвияЕвропаВладимир ЛиндерманАлександр ГапоненкоООН
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
