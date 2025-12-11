СПЧ призвал ООН обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии

Николаевой инкриминируют шпионаж из-за того, что она передала деньги на адвоката своему однокласснику Сергею Сидорову, который был арестован за переписку с администратором канала "Антифашисты Прибалтики". По данным Совета, Николаевой не оказывается должная медицинская помощь, она сильно похудела, у женщины постоянно держится температура.

"Это далеко не все политические заключенные, которых мы можем перечислить в одном письме. Совершенно очевидно, что большинство этих дел возбуждаются по надуманным предлогам. Людей судят за публичные высказывания, в которых содержалось несогласие с действиями властей... Недопустимо судить людей за несогласие с действиями властей, это наступление на свободу слова, а, согласно Всеобщей декларации прав человека, свобода слова – базовая потребность и основополагающее право человека. Просим вас обратить внимание на судьбы вышеперечисленных людей", - говорится в обращении комиссии СПЧ к Тюрку.