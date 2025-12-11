СПЧ призвал ООН обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом обратить внимание на судьбы политзаключенных в Латвии и условия их содержания, сообщили в Совете.
"Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратились к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом обратить внимание на рост числа репрессированных в Латвии", - сообщили в Telegram-канале Совета.
Так, в тексте заявления постоянной группы Совета отмечается, что людей в Латвии арестовывают за дела, которые "в Европе считаются совершенно невинными". Например, в 2020 году на 14 латвийских журналистов были заведены дела за сотрудничество с российскими СМИ, одному из них - Владимиру Линдерману - предъявили еще два дополнительных обвинения: "оправдание российской агрессии" и "возбуждение ненависти к латышам и украинцам".
"Мы также располагаем информацией, что в отношении многих репрессированных в Латвии нарушаются базовые правила содержания заключенных. Самые известные арестанты Латвии – пожилой ученый Александр Гапоненко и немолодая больная женщина Светлана Николаева", - сообщили в СПЧ.
Николаевой инкриминируют шпионаж из-за того, что она передала деньги на адвоката своему однокласснику Сергею Сидорову, который был арестован за переписку с администратором канала "Антифашисты Прибалтики". По данным Совета, Николаевой не оказывается должная медицинская помощь, она сильно похудела, у женщины постоянно держится температура.
"Это далеко не все политические заключенные, которых мы можем перечислить в одном письме. Совершенно очевидно, что большинство этих дел возбуждаются по надуманным предлогам. Людей судят за публичные высказывания, в которых содержалось несогласие с действиями властей... Недопустимо судить людей за несогласие с действиями властей, это наступление на свободу слова, а, согласно Всеобщей декларации прав человека, свобода слова – базовая потребность и основополагающее право человека. Просим вас обратить внимание на судьбы вышеперечисленных людей", - говорится в обращении комиссии СПЧ к Тюрку.
