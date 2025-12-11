Страшная загадка "Комсомольца" — невероятное спасение мичмана с подлодки

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. В апреле 1989 года при странных обстоятельствах в Норвежском море затонула советская атомная подлодка "Комсомолец". Авария унесла жизни больше половины членов команды.

Одним из спасшихся был мичман Виктор Слюсаренко, который выплыл с глубины 1000 метров. То, что он рассказал, повергает в шок до сих пор.

"Золотая рыбка" советского флота

одна из самых совершенных разработок советских кораблестроителей. Подводная лодка "Комсомолец" была уникальной, единственной представительницей проекта "685" "Плавник". Ее спустили на воду в 1983-м. На тот момент —одна из самых совершенных разработок советских кораблестроителей.

Субмарина имела титановый корпус и могла погружаться на рекордную глубину — 1027 метров. При этом давление воды было столь сильным, что корпус лодки на полметра уменьшался в диаметре. Под водой лодка могла находиться до 90 суток.

За огромную, по сравнению с другими подлодками, стоимость разработки К-278 получила неофициальное прозвище "Золотая рыбка".

Взревел сигнал аварийной тревоги

Название "Комсомолец" подлодка получила за месяц до последнего похода. Она вышла на боевую вахту в конце февраля 1989-го. По плану экипаж должен был три месяца дежурить без всплытия — скрытно следить за кораблями потенциального противника.

На борту К-278 имелись торпеды и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Всего под командованием капитана первого ранга Евгения Ванина находилось 69 человек.

Седьмого апреля АПЛ "Комсомолец" патрулировала в Норвежском море, в 700 километрах от берега. Шли 37-е сутки похода. Около 11 утра на борту взревел сигнал аварийной тревоги — в седьмом отсеке по так и неустановленной причине возник пожар. Вахтенный старший матрос Нодари Бухникашвили, находившийся рядом с очагом, погиб.

Вокруг был ад

В это время мичман Виктор Слюсаренко отдыхал после дежурства. Услышав тревогу, он побежал на пост.

"Я был в спасательной группе. Задача — загерметизировать и изолировать горящие отсеки. Мы едва успевали вытаскивать раненых и обожженных ребят. Казалось, вокруг ад — теснота, дым, нечем дышать, и я выношу своего товарища, который остался без кожи. Начались электрические замыкания. Мы не знали, что творится в шестом и седьмом отсеках, но в остальных ликвидировать возгорание удалось", — вспоминал позже мичман.

Как оказалось, команда была в ловушке. Горели два отсека, и "Комсомолец" стремительно шел на дно. Правда, через какое-то время лодка встала горизонтально — она так устроена. Мичман уже терял сознание, когда его подхватили и втащили в выходную камеру. Она стала единственным шансом на спасение.

На глубине в тысячу метров

Постепенно в выходную камеру начала просачиваться вода, которая под воздействием сжатого кислорода закипала на глазах. По воспоминаниям мичмана, они сидели впятером и слушали, как умирает "Комсомолец" — лопались перегородки, взрывались цистерны.

Командир сделал замеры и заявил, что лодка находилась на глубине не менее 1000 метров. Больше прибор не показывал. Чтобы спастись, нужно было отсоединить выходную камеру от подлодки. К счастью, силы тратить не пришлось — камеру оторвало от лодки взрывом.

"Наша камера всплыла на поверхность за несколько минут, стрелка глубиномера показала 0. Внутреннее давление сорвало люк, и моего товарища Черникова выбросило на высоту примерно 30 метров. Ударившись сверху о воду, он умер сразу от разрыва легких. Меня тоже подбросило вверх, но я сумел ухватиться за горловину люка и удержаться", — рассказывал Слюсаренко.

Атеист поверил в Бога

Камера начала тонуть, и мичман оказался в ледяной воде с температурой всего плюс два градуса, а вокруг волны — полтора-два метра. В такой воде люди умирают через 15-20 минут. Виктор продержался 40 минут, пока его не спасли.

С тех пор Слюсаренко, бывший всю жизнь атеистом, поверил в Бога. Он уверен, что без помощи высших сил ему не удалось бы спастись с подводной лодки.

Всего в той аварии погибли 42 подводника. Большинство из них утонули или замерзли в ледяной воде Норвежского моря, а несколько человек умерли уже в госпитале.