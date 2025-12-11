https://ria.ru/20251211/sovfed-2061538758.html
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса - РИА Новости, 11.12.2025
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса
Женский фармацевтический альянс будет содействовать развитию рынка фармацевтики в России, заявила председатель совета Евразийского женского форума, сенатор... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:29:00+03:00
2025-12-11T23:29:00+03:00
2025-12-11T23:29:00+03:00
россия
галина карелова
экономика
здоровье - общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904201292_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_b8a3293e78c9e2b5e0db2acf8ed0f420.jpg
https://ria.ru/20251024/farmatsevtika-2050345617.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904201292_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c92cc3a4f3d4705985764a737706e17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, галина карелова, экономика, здоровье - общество, здоровье
Россия, Галина Карелова, Экономика, Здоровье - Общество, Здоровье
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса
Карелова: женский фармацевтический альянс посодействует развитию фармацевтики
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Женский фармацевтический альянс будет содействовать развитию рынка фармацевтики в России, заявила председатель совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.
"Женский фармацевтический альянс, объединив усилия медиков, производителей лекарств и розничных операторов аптечного рынка, будет содействовать этому процессу с помощью создания профессиональной и скоординированной экосистемы", - сказала Карелова, открывая церемонию подписания соглашения о стратегическом партнерстве и создании Женского фармацевтического альянса.
Сенатор отметила, что доля женщин в фармацевтической промышленности в России на данный момент составляет 63%. Эта отрасль, по ее словам, переживает масштабную трансформацию, решая одну из важнейших задач - обеспечения лекарственной независимости и национальной безопасности.
"Это подразумевает производство в России эффективных и конкурентоспособных лекарственных средств, развитие экспортного потенциала, увеличение объема рынка более чем в полтора раза. Достижение цели требует качественных изменений - в правовом поле, в технологиях, производстве, подготовке кадров, в повышении уровня доверия", - заключила политик.