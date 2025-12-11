Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса - РИА Новости, 11.12.2025
23:29 11.12.2025
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса - РИА Новости, 11.12.2025
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса
Женский фармацевтический альянс будет содействовать развитию рынка фармацевтики в России, заявила председатель совета Евразийского женского форума, сенатор... РИА Новости, 11.12.2025
россия, галина карелова, экономика, здоровье - общество, здоровье
Россия, Галина Карелова, Экономика, Здоровье - Общество, Здоровье
В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса

Карелова: женский фармацевтический альянс посодействует развитию фармацевтики

© Фото : пресс-служба СФГалина Карелова
Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Галина Карелова. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Женский фармацевтический альянс будет содействовать развитию рынка фармацевтики в России, заявила председатель совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.
"Женский фармацевтический альянс, объединив усилия медиков, производителей лекарств и розничных операторов аптечного рынка, будет содействовать этому процессу с помощью создания профессиональной и скоординированной экосистемы", - сказала Карелова, открывая церемонию подписания соглашения о стратегическом партнерстве и создании Женского фармацевтического альянса.
Сенатор отметила, что доля женщин в фармацевтической промышленности в России на данный момент составляет 63%. Эта отрасль, по ее словам, переживает масштабную трансформацию, решая одну из важнейших задач - обеспечения лекарственной независимости и национальной безопасности.
"Это подразумевает производство в России эффективных и конкурентоспособных лекарственных средств, развитие экспортного потенциала, увеличение объема рынка более чем в полтора раза. Достижение цели требует качественных изменений - в правовом поле, в технологиях, производстве, подготовке кадров, в повышении уровня доверия", - заключила политик.
Фармацевтика - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Почему без инноваций в фармацевтике невозможен суверенитет страны
24 октября, 14:37
 
РоссияГалина КареловаЭкономикаЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
