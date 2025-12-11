В Совфеде рассказали о важности женского фармацевтического альянса

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Женский фармацевтический альянс будет содействовать развитию рынка фармацевтики в России, заявила председатель совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.

"Женский фармацевтический альянс, объединив усилия медиков, производителей лекарств и розничных операторов аптечного рынка, будет содействовать этому процессу с помощью создания профессиональной и скоординированной экосистемы", - сказала Карелова, открывая церемонию подписания соглашения о стратегическом партнерстве и создании Женского фармацевтического альянса.

Сенатор отметила, что доля женщин в фармацевтической промышленности в России на данный момент составляет 63%. Эта отрасль, по ее словам, переживает масштабную трансформацию, решая одну из важнейших задач - обеспечения лекарственной независимости и национальной безопасности.