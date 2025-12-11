Рейтинг@Mail.ru
Х5 и фонд "Выручаем" создали техплатформу для продовольственной помощи - РИА Новости, 11.12.2025
17:56 11.12.2025
Х5 и фонд "Выручаем" создали техплатформу для продовольственной помощи
Х5 и фонд "Выручаем" создали техплатформу для продовольственной помощи
2025-12-11T17:56:00+03:00
2025-12-11T17:56:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019743951_229:0:2930:2026_1920x0_80_0_0_d1b4cc2e70b42a362459412021eabe8d.jpg
Технологии, Россия
Х5 и фонд "Выручаем" создали техплатформу для продовольственной помощи

Х5 и фонд "Выручаем" создали ИТ-платформу для соцпомощи

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Х5 и благотворительный фонд "Выручаем" разработали социальную ИТ-платформу для оказания продовольственной помощи, объединившую в одном технологическом контуре НКО, волонтеров, поставщиков продовольствия, партнеров и доноров, сообщает компания.
Система позволит автоматизировать часть благотворительных процессов – например, работу с поставщиками, партнерами и волонтерами, – и полностью оцифровать механику сбора, распределения и доставки помощи, сделав ее прозрачной. Уже есть приложение для волонтеров по сбору продуктовой помощи: вся документация формируется автоматически, а собранные товары учитываются на балансе фонда. Технология позволяет направлять помощь точечно в те регионы, где она была собрана. Фонд также внедряет цифровую систему сбора розничного и промышленного фудшеринга. В разработке – полноценные личные кабинеты для всех участников процесса.
Как отмечается в сообщении, сегодня в системе зарегистрировано уже более 100 НКО, объем оказанной помощи оценивается в 200 миллионов рублей – это более 800 тысяч человек, получивших поддержку фонда "Выручаем".
"Платформа продовольственной помощи – уникальный для отрасли проект, поднимающий прозрачность благотворительности на принципиально новый уровень, который, мы надеемся, станет новым стандартом работы. Уже сейчас мы сократили объем документооборота и существенно повысили скорость реакции на запросы НКО и социальных служб, чтобы помощь приходила вовремя и была действительно эффективной. Это единое благотворительное цифровое пространство, которое облегчает работу с магазинами, волонтерами, НКО и партнерами Х5 по всей стране. И, конечно, это вклад в достижение национальных целей развития России: мы помогаем снижать уровень бедности и формируем основу для технологического лидерства", − приводится в сообщении комментарий президента благотворительного фонда "Выручаем" Анны Скоробогатовой.
 
