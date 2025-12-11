Х5 и фонд "Выручаем" создали техплатформу для продовольственной помощи

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Х5 и благотворительный фонд "Выручаем" разработали социальную ИТ-платформу для оказания продовольственной помощи, объединившую в одном технологическом контуре НКО, волонтеров, поставщиков продовольствия, партнеров и доноров, сообщает компания.

Система позволит автоматизировать часть благотворительных процессов – например, работу с поставщиками, партнерами и волонтерами, – и полностью оцифровать механику сбора, распределения и доставки помощи, сделав ее прозрачной. Уже есть приложение для волонтеров по сбору продуктовой помощи: вся документация формируется автоматически, а собранные товары учитываются на балансе фонда. Технология позволяет направлять помощь точечно в те регионы, где она была собрана. Фонд также внедряет цифровую систему сбора розничного и промышленного фудшеринга. В разработке – полноценные личные кабинеты для всех участников процесса.

Как отмечается в сообщении, сегодня в системе зарегистрировано уже более 100 НКО, объем оказанной помощи оценивается в 200 миллионов рублей – это более 800 тысяч человек, получивших поддержку фонда "Выручаем".