https://ria.ru/20251211/sochi-2061530336.html
Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами
Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами - РИА Новости, 11.12.2025
Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами
Полиция не обнаружила опасности для граждан в подозрительных свертках с 5-рублевыми купюрами, лежащими на дороге в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:06:00+03:00
2025-12-11T22:06:00+03:00
2025-12-11T22:06:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/95/1548149568_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_915d28d557b400430ae81c4e5442ed16.jpg
https://ria.ru/20250328/predmet-2007978237.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/95/1548149568_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_1fb3b8b8a5d5862bc5f7c36a5b560530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами
РИА Новости: полиция не нашла опасности в свертках с 5-рублевыми купюрами в Сочи