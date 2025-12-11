Рейтинг@Mail.ru
Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами - РИА Новости, 11.12.2025
22:06 11.12.2025
Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами
Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами
2025
Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами

СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Полиция не обнаружила опасности для граждан в подозрительных свертках с 5-рублевыми купюрами, лежащими на дороге в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ряд региональных Telegram-каналов сообщали об обнаруженных подозрительных предметах на проезжей части одной из сочинских улиц - свертках, обмотанных пятирублевыми купюрами. Сообщалось, что бдительные прохожие обратились в оперативные службы.
"Предметов, несущих опасность гражданам, не обнаружено", - сообщили агентству в пресс-службе краевого главка в ответ на запрос о происшествии.
