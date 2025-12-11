Полиция не нашла опасности в найденных на дороге в Сочи свертках с купюрами

СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Полиция не обнаружила опасности для граждан в подозрительных свертках с 5-рублевыми купюрами, лежащими на дороге в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.