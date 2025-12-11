Рейтинг@Mail.ru
В Сочи выросли бронирования в отелях на Новый год, показало исследование
14:43 11.12.2025
В Сочи выросли бронирования в отелях на Новый год, показало исследование
Бронирования отелей в прибрежных районах Сочи на новогодние праздники выросли на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, чаще всего отдых на побережье... РИА Новости, 11.12.2025
сочи
краснодарский край
новый год
москва
сочи, краснодарский край, новый год, москва
Сочи, Краснодарский край, Новый год, Москва
Зимние пляжи в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бронирования отелей в прибрежных районах Сочи на новогодние праздники выросли на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, чаще всего отдых на побережье выбирают жители Москвы и Подмосковья, Ростовской области и Краснодарского края, выяснили для РИА Новости аналитики гостиничного комплекса Mantera Supreme (входит в группу компаний Mantera).
"Количество забронированных номеров на юге России на период зимних праздников 2025-2026 года значительно выросло, особенно в Сириусе и Большом Сочи – здесь зафиксирован прирост в 30% относительно прошлого года", - сообщили в компании на основе данных о бронированиях в отелях холдинга, а также в целом по Краснодарскому краю.
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Запуск рейса парома Трабзон-Сочи перенесли как минимум на неделю
7 декабря, 00:19
По оценкам аналитиков, в целом в этом году спрос на встречу Нового года в отелях популярных южных направлений (например, в Сочи, Геленджике, Ялте) увеличился на 4% по сравнению с 2024 годом.
При этом рост бронирований в горном кластере Сочи составляет 3%. В Mantera Supreme пояснили, что такая динамика ожидаема, так как отели в горах традиционно входят в сезон практически с полной загрузкой. Уже сейчас она превышает 70% в некоторых объектах.
"Дополнительным фактором увеличения продаж номеров стала ценовая политика: в прибрежном кластере средняя стоимость ночи в новогодний период на 7% ниже уровня прошлого года. В горном кластере отмечается умеренный рост – около 2-3%", - добавили в компании.
Лидерами по числу бронирований являются жители Москвы, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Наибольшим спросом пользуются двухместные номера и такая же категория с дополнительным местом.
Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого
10 декабря, 08:00
 
СочиКраснодарский крайНовый годМосква
 
 
