В Сочи четыре авиарейса отменили из-за ограничений в московских аэропортах - РИА Новости, 11.12.2025
10:29 11.12.2025
В Сочи четыре авиарейса отменили из-за ограничений в московских аэропортах
Четыре рейса на отправление и прибытие отменены, один рейс задержан в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений, действовавших в аэропортах Москвы
сочи
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
общество
сочи
москва
Сочи, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Общество
В Сочи четыре авиарейса отменили из-за ограничений в московских аэропортах

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Четыре рейса на отправление и прибытие отменены, один рейс задержан в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений, действовавших в аэропортах Москвы, сообщили в сочинской авиагавани.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту "Шереметьево". Позже они были введены в московских аэропортах "Внуково" и " Домодедово", а также в подмосковном "Жуковском".
"В связи с введенными временными ограничениями на работу аэропортов Московского авиационного узла в ночь с 10 на 11 декабря возможны изменения в расписании рейсов, как прибывающих, так и отправляющихся из этих аэропортов. На текущий момент (10:00): Отменены 4 рейса на отправление/прибытие: SU 1136/1137; SU 1152/1153; SU 1134/1135; DP 6941/6942. Задержан рейс SU 1133 до 14:30 мск", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи также предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов в течение ближайших двух суток. Подчеркивается, что авиаперевозчики обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с законодательством: питанием, прохладительными напитками, при длительных задержках размещают в гостинице.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Силы ПВО уничтожили три дрона, летевшие на Москву
Сочи Москва Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Шереметьево (аэропорт) Домодедово (аэропорт)
 
 
