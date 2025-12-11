https://ria.ru/20251211/sobyanin-2061360598.html
ПВО уничтожила два беспилотника, атаковавших Москву
ПВО уничтожила два беспилотника, атаковавших Москву
Системой ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
москва
ПВО уничтожила два беспилотника, атаковавших Москву
