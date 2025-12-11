Рейтинг@Mail.ru
Торговая галерея площадью 2,5 тыс "квадратов" появится в Смоленске
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:30 11.12.2025
Торговая галерея площадью 2,5 тыс "квадратов" появится в Смоленске
Современная торговая галерея в стиле традиционных русских торговых рядов площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров появится в центре Смоленска, сообщает... РИА Новости, 11.12.2025
смоленск
смоленск, александр новиков
Смоленская область, Смоленск, Александр Новиков
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Современная торговая галерея в стиле традиционных русских торговых рядов площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров появится в центре Смоленска, сообщает пресс-служба администрации города.
Объект расположится по адресу: улица Желябова, дом 2.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины
10 декабря, 18:01
"Это не просто новый торговый объект. Это проект регенерации исторической среды, который призван повысить туристическую и инвестиционную привлекательность центра Смоленска. Архитектура в стиле традиционных русских торговых рядов позволит галерее гармонично вписаться в облик Колхозной площади, став ее ярким композиционным акцентом", – сказал глава города Александр Новиков, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что строительство запланировано в два этапа. На первом этапе будет возведена одноэтажная пристройка к существующему зданию со стороны улицы 2-й Садовой. На втором — построен трехэтажный корпус вдоль улицы Желябова, который соединится с основной частью комплекса переходом на уровне кровли. Вся потребность в парковочных местах (68 мест) будет полностью обеспечена за счет существующей муниципальной автостоянки на Колхозной площади.
"Реализация этого проекта станет еще одним шагом в комплексном развитии и благоустройстве общественных пространств Смоленска, в частности Заднепровского рынка", – говорится в сообщении.
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области
9 декабря, 22:58
Итоги работы отделений "Движения первых" подвели в Смоленской области
9 декабря, 22:58
 
Смоленская областьСмоленскАлександр Новиков
 
 
