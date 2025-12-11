Торговая галерея площадью 2,5 тыс "квадратов" появится в Смоленске

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Современная торговая галерея в стиле традиционных русских торговых рядов площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров появится в центре Смоленска, сообщает пресс-служба администрации города.

Объект расположится по адресу: улица Желябова, дом 2.

"Это не просто новый торговый объект. Это проект регенерации исторической среды, который призван повысить туристическую и инвестиционную привлекательность центра Смоленска. Архитектура в стиле традиционных русских торговых рядов позволит галерее гармонично вписаться в облик Колхозной площади, став ее ярким композиционным акцентом", – сказал глава города Александр Новиков, его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что строительство запланировано в два этапа. На первом этапе будет возведена одноэтажная пристройка к существующему зданию со стороны улицы 2-й Садовой. На втором — построен трехэтажный корпус вдоль улицы Желябова, который соединится с основной частью комплекса переходом на уровне кровли. Вся потребность в парковочных местах (68 мест) будет полностью обеспечена за счет существующей муниципальной автостоянки на Колхозной площади.