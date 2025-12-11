Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в период с 12 по 13 декабря в столичном регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, временами осадки - дождь и снег, во второй половине дня пятницы - понижение температуры до минус одного градуса и гололедица. В субботу и воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до минус девяти градусов, сохранится гололедица. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал заммэра.

Бирюков отметил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости - противогололедная обработка. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организуем дежурство тягачей", - подчеркнул Бирюков.

Он также сообщил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.