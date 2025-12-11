Рейтинг@Mail.ru
Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:11 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/sluzhby-2061374072.html
Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности
Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.12.2025
Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности
Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:11:00+03:00
2025-12-11T14:11:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693631_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_6c4a874591b14379df1a1e97c7931c17.jpg
https://ria.ru/20251129/pogoda-2058603581.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693631_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8dcc2a86528c7e689449e4adb1a84a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в период с 12 по 13 декабря в столичном регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, временами осадки - дождь и снег, во второй половине дня пятницы - понижение температуры до минус одного градуса и гололедица. В субботу и воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до минус девяти градусов, сохранится гололедица. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал заммэра.
Бирюков отметил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости - противогололедная обработка. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организуем дежурство тягачей", - подчеркнул Бирюков.
Он также сообщил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Заммэра призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями, по возможности перенести поездки на автомобилях.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется снежный покров
29 ноября, 13:55
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала