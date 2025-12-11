Рейтинг@Mail.ru
ВС России пробурили в ДНР порядка 20 новых скважин - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 11.12.2025
ВС России пробурили в ДНР порядка 20 новых скважин
ВС России пробурили в ДНР порядка 20 новых скважин
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ активно помогают жителям ДНР, буря новые скважины в населенных пунктах, где подача воды затруднена или полностью отсутствует, на данный момент пробурено порядка 20 скважин, рассказал журналистам генеральный директор ГУП "Вода Донбасса" Андрей Григорьев.
По его словам, совместная работа стала критически важной для территорий, где водоснабжение сильно зависит от перепадов высот и поврежденной инфраструктуры.
Военные инженеры завершают строительство водяных скважин в ДНР
Вчера, 05:08
"Мы сейчас находимся как раз в одном из таких поселков, где есть возвышенное место. Сюда вода даже раз в три дня не поступала. Людям приходилось получать воду исключительно через подвоз автоцистернами. Городские власти приняли решение установить водонапорную башню, а специалисты Минобороны направили сюда экипажи для бурения скважин", - рассказал Григорьев.
Он отметил, что уже удалось пробурить новую скважину. "В данном случае пробурили скважину, получили небольшой дебет, но необходимый для того, чтобы наполнить башню - это порядка пяти кубов в час", - уточнил руководитель предприятия.
По его словам, работа ведется в рамках масштабной программы восстановления водоснабжения.
"На данный момент пробурено порядка 20 скважин", - добавил Григорьев.
ВС России бурят скважины с водой для населения ДНР
Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВода Донбасса
 
 
