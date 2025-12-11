https://ria.ru/20251211/skvazhiny-2061275736.html
ВС России пробурили в ДНР порядка 20 новых скважин
11.12.2025
ВС России пробурили в ДНР порядка 20 новых скважин
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ активно помогают жителям ДНР, буря новые скважины в населенных пунктах, где подача воды затруднена или полностью... РИА Новости, 11.12.2025
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ активно помогают жителям ДНР, буря новые скважины в населенных пунктах, где подача воды затруднена или полностью отсутствует, на данный момент пробурено порядка 20 скважин, рассказал журналистам генеральный директор ГУП "Вода Донбасса" Андрей Григорьев.
По его словам, совместная работа стала критически важной для территорий, где водоснабжение сильно зависит от перепадов высот и поврежденной инфраструктуры.
"Мы сейчас находимся как раз в одном из таких поселков, где есть возвышенное место. Сюда вода даже раз в три дня не поступала. Людям приходилось получать воду исключительно через подвоз автоцистернами. Городские власти приняли решение установить водонапорную башню, а специалисты Минобороны направили сюда экипажи для бурения скважин", - рассказал Григорьев.
Он отметил, что уже удалось пробурить новую скважину. "В данном случае пробурили скважину, получили небольшой дебет, но необходимый для того, чтобы наполнить башню - это порядка пяти кубов в час", - уточнил руководитель предприятия.
По его словам, работа ведется в рамках масштабной программы восстановления водоснабжения.
"На данный момент пробурено порядка 20 скважин", - добавил Григорьев.