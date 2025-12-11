Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает число пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/sk-2061446229.html
СК устанавливает число пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области
СК устанавливает число пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области - РИА Новости, 11.12.2025
СК устанавливает число пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области
Точное число пострадавших при взрыве газа в Петровом Вале Волгоградской области устанавливается, все они с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:07:00+03:00
2025-12-11T17:07:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20251211/dom-2061439629.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК устанавливает число пострадавших при взрыве газа в Волгоградской области

СК устанавливает число пострадавших при взрыве газа в доме под Волгоградом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 11 дек – РИА Новости. Точное число пострадавших при взрыве газа в Петровом Вале Волгоградской области устанавливается, все они с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба СУСКР по региону.
МЧС РФ в четверг сообщило, что при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров. По данным властей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
"В результате инцидента имеются пострадавшие, их точное количество устанавливается. Все они получили различные травмы и доставлены в Камышинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дом под Волгоградом, где произошло ЧП, не был аварийным
Вчера, 16:53
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала