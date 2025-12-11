Главы СК Белоруссии и России обсудили укрепление сотрудничества

МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Главы следственных комитетов Белоруссии и России Дмитрий Гора и Александр Бастрыкин обсудили на встрече в Минске укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и повышение эффективности сотрудничества, Главы следственных комитетов Белоруссии и России Дмитрий Гора и Александр Бастрыкин обсудили на встрече в Минске укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и повышение эффективности сотрудничества, сообщила в четверг пресс-служба СК республики.

РФ Глава СК Бастрыкин находится с визитом в Минске в том числе для участия в проходящей 11-12 декабря международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. После выступления на конференции он прибыл на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко , а после беседы с главой белорусского государства планировал переговоры с коллегами из Следственного комитета Белоруссии.

"В центральном аппарате Следственного комитета состоялась рабочая встреча руководителей следственных ведомств Беларуси и России. Главной темой обсуждения стало укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и повышение эффективности сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК Белоруссии.

Отмечается, что глава белорусского следствия Дмитрий Гора выразил уверенность, что взаимодействие между следственными органами Белоруссии и России имеет стратегическое значение в условиях современной геополитической обстановки. Он отметил, что активизация трансграничной преступности, включая киберпреступления, требует скоординированных усилий и оперативного обмена опытом и информацией между ведомствами.

В сообщении говорится, что на встрече стороны подчеркнули важность проведения совместных следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на раскрытие и пресечение деятельности организованных преступных групп. Был отмечен положительный опыт взаимодействия в рамках расследования конкретных уголовных дел, представляющих взаимный интерес.

"Нашими ведомствами заключены и эффективно реализуются на практике соглашения о сотрудничестве, проводятся совместные заседания коллегий. Белорусские следователи на безвозмездной основе имеют возможность повышать квалификацию в Московской и Санкт-Петербургской академиях Следственного комитета России, пользоваться передовыми методическими и научными разработками, перенимать опыт деятельности российских следователей в условиях специальной военной операции", - сказал Гора.

В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил признательность белорусским коллегам за конструктивное сотрудничество и готовность к дальнейшему его укреплению.