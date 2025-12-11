https://ria.ru/20251211/simon-2061286313.html
Вратарь "Атлетика": "ПСЖ" приглашает звезд, а мы - футболистов уровнем ниже
Вратарь "Атлетика": "ПСЖ" приглашает звезд, а мы - футболистов уровнем ниже
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вратарь "Атлетика" из Бильбао Унаи Симон отметил высокий уровень футболистов "Пари Сен-Жермен", подчеркнув, что в составе испанского клуба на поле выходят воспитанники, которые недотягивают до уровня звездных игроков парижской команды.
В среду "Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "ПСЖ" со счетом 0:0 в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов. Симон отразил четыре удара по воротам и был признан лучшим игроком матча.
«
"Мы - "Атлетик Бильбао". "ПСЖ" приглашает таких игроков, как Дезире Дуэ, а мы приглашаем Унаи Гомеса и Асьера Иерро - доморощенных игроков, которые, возможно, недотягивают до уровня наших соперников, но мы должны продолжать бороться с той же интенсивностью. Мы должны выкладываться на поле по полной, зная, что наши болельщики поддерживают нас и что мы не можем оставить на поле ни капли своей энергии. Мы должны продолжать в том же духе и набирать очки благодаря упорству и мужеству", - приводит слова Симона сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"ПСЖ" располагается на третьем месте в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. "Атлетик" с 5 баллами идет вне зоны выхода в плей-офф турнира, располагаясь на 28-й позиции.
"Мы действующие победители Лиги чемпионов. Каждая игра для нас должна быть победной. Мы не можем быть рады ничейному результату. Не могу сказать, что игра была плохая, потому что мы сыграли вничью, но и не могу сказать, что мы довольны, - мы не выиграли. Мы ожидали, что матч будет сложным, но были готовы. Много шансов были, которые мы не реализовали. Думаю, в следующий раз нам повезет больше", - заявил грузинский футболист "ПСЖ" Хвича Кварацхелия.
В следующем туре "ПСЖ" 20 января сыграет в гостях с португальским "Спортингом", днем позднее "Атлетик" встретится на выезде с итальянской "Аталантой".