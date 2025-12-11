Вратарь "Атлетика": "ПСЖ" приглашает звезд, а мы - футболистов уровнем ниже

"Мы - "Атлетик Бильбао". "ПСЖ" приглашает таких игроков, как Дезире Дуэ, а мы приглашаем Унаи Гомеса и Асьера Иерро - доморощенных игроков, которые, возможно, недотягивают до уровня наших соперников, но мы должны продолжать бороться с той же интенсивностью. Мы должны выкладываться на поле по полной, зная, что наши болельщики поддерживают нас и что мы не можем оставить на поле ни капли своей энергии. Мы должны продолжать в том же духе и набирать очки благодаря упорству и мужеству", - приводит слова Симона сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Мы действующие победители Лиги чемпионов. Каждая игра для нас должна быть победной. Мы не можем быть рады ничейному результату. Не могу сказать, что игра была плохая, потому что мы сыграли вничью, но и не могу сказать, что мы довольны, - мы не выиграли. Мы ожидали, что матч будет сложным, но были готовы. Много шансов были, которые мы не реализовали. Думаю, в следующий раз нам повезет больше", - заявил грузинский футболист "ПСЖ" Хвича Кварацхелия.