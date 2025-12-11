Рейтинг@Mail.ru
В Южно-Сахалинске девять школ перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/shkoly-2061327193.html
В Южно-Сахалинске девять школ перевели на дистанционное обучение
В Южно-Сахалинске девять школ перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 11.12.2025
В Южно-Сахалинске девять школ перевели на дистанционное обучение
Учащиеся девяти школ Южно-Сахалинска полностью переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:59:00+03:00
2025-12-11T11:59:00+03:00
южно-сахалинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751185708_0:229:3234:2048_1920x0_80_0_0_6d855787b8a13ea95cb4bcecadc389e9.jpg
https://ria.ru/20250921/gripp-2043281580.html
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751185708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66a12653ac90e3c6c65d356494295611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южно-сахалинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Южно-Сахалинск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Южно-Сахалинске девять школ перевели на дистанционное обучение

Девять школ Южно-Сахалинска перешли на удаленное обучение из-за вспышки гриппа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске
Движение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Движение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Учащиеся девяти школ Южно-Сахалинска полностью переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили РИА Новости в администрации областного центра.
"По состоянию на 11 декабря, в связи с превышением 20-процентного порога заболевших от общего количества обучающихся на онлайн формат обучения перешли школы №3, 6, 8, 13. 19, 20, 22, 25 и 26. Еще в 16 общеобразовательных учреждениях на удаленке учатся отдельные классы", - рассказала представитель мэрии.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты 12 школ в Углегорском и Поронайском районах.
Медработник - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом
21 сентября, 03:32
 
Южно-СахалинскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала