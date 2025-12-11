https://ria.ru/20251211/shkoly-2061327193.html
В Южно-Сахалинске девять школ перевели на дистанционное обучение
В Южно-Сахалинске девять школ перевели на дистанционное обучение
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Учащиеся девяти школ Южно-Сахалинска полностью переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили РИА Новости в администрации областного центра.
"По состоянию на 11 декабря, в связи с превышением 20-процентного порога заболевших от общего количества обучающихся на онлайн формат обучения перешли школы №3, 6, 8, 13. 19, 20, 22, 25 и 26. Еще в 16 общеобразовательных учреждениях на удаленке учатся отдельные классы", - рассказала представитель мэрии.
По информации регионального управления Роспотребнадзора
, на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты 12 школ в Углегорском и Поронайском районах.