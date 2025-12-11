Рейтинг@Mail.ru
В Судаке пятиклассники избили сверстника - РИА Новости, 11.12.2025
16:13 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/shkolniki-2061421522.html
В Судаке пятиклассники избили сверстника
В Судаке пятиклассники избили сверстника - РИА Новости, 11.12.2025
В Судаке пятиклассники избили сверстника
Прокуратура Крыма начала проверку после после публикации в соцсетях информации об избиении сверстниками пятиклассника в одной из школ города Судака, после... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:13:00+03:00
2025-12-11T16:13:00+03:00
В Судаке пятиклассники избили сверстника

Сверстники избили пятиклассника в одной из школ в Крыму, СК начал проверку

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Прокуратура Крыма начала проверку после после публикации в соцсетях информации об избиении сверстниками пятиклассника в одной из школ города Судака, после которого пострадавший ребенок попал в больницу, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Прокуратура республики организовала проверку информации, размещенной в одной из социальных сетей. По предварительной информации, в ноябре 2025 года в одной из школ города Судака учащемуся 5 класса сверстниками были нанесены травмы. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, участники конфликта установлены, обстоятельства выясняются. В прокуратуре отметили, что семьи подростков на профилактических учетах не состоят.
Проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков пятиклассника проводит также крымское управление СК РФ.
"Сообщается, что телесные повреждения были нанесены ученику на территории школьного двора во время перемен, после чего несовершеннолетний был доставлен в больницу с травмами головы и тела", - отмечается в сообщении.
ПроисшествияСудакРеспублика КрымРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
