В Судаке пятиклассники избили сверстника

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Прокуратура Крыма начала проверку после после публикации в соцсетях информации об избиении сверстниками пятиклассника в одной из школ города Судака, после которого пострадавший ребенок попал в больницу, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Прокуратура республики организовала проверку информации, размещенной в одной из социальных сетей. По предварительной информации, в ноябре 2025 года в одной из школ города Судака учащемуся 5 класса сверстниками были нанесены травмы. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, участники конфликта установлены, обстоятельства выясняются. В прокуратуре отметили, что семьи подростков на профилактических учетах не состоят.
"Сообщается, что телесные повреждения были нанесены ученику на территории школьного двора во время перемен, после чего несовершеннолетний был доставлен в больницу с травмами головы и тела", - отмечается в сообщении.