В Судаке пятиклассники избили сверстника

"Прокуратура республики организовала проверку информации, размещенной в одной из социальных сетей. По предварительной информации, в ноябре 2025 года в одной из школ города Судака учащемуся 5 класса сверстниками были нанесены травмы. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.