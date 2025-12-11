Рейтинг@Mail.ru
Работа Школы городской экономики завершилась в столице - РИА Новости, 11.12.2025
15:45 11.12.2025
Работа Школы городской экономики завершилась в столице
Работа Школы городской экономики завершилась в столице
мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва
© Фото предоставлено Комплексом экономической политики Москвы
заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на занятиях Школы городской экономики
© Фото предоставлено Комплексом экономической политики Москвы
заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на занятиях Школы городской экономики
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Москве прошли занятия Школы городской экономики столичного правительства, в 2025 году она работала на базе Финансового университета при правительстве РФ, сообщила заместитель мэра, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Школа городской экономики – образовательный проект, который каждый год проводит столичный комплекс экономической политики для университетов. В 2024 году этот проект был проведен на базе НИУ "Высшая школа экономики".
Как сообщила заммэра, Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира. В настоящий момент столичное правительство решает интересные и амбициозные задачи по развитию города. В свою очередь, департамент стремится познакомить с ними молодежь.
"Для Москвы, как для одного из крупнейших в мире мегаполисов, критически важно формировать сообщество талантливых специалистов, которые знают, как устроена экономика столицы, и понимают масштаб стоящих перед нами вызовов. Школа городской экономики – это стратегические инвестиции в будущее Москвы", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе.
Заммэра провела лекцию, на которой рассказала юным участникам об экономической стратегии города, трансформации экономики столицы за последние 15 лет и влиянии приоритетных отраслей – высокотехнологичной промышленности, ИТ, НИОКР, финтеха – на структуру городской экономики. Также в рамках лекции Багреева рассказала о задачах развития столицы до 2040 года.
В числе лекторов Школы городской экономики представители департамента экономической политики и развития Москвы, Института Генплана столицы и ведущие эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Участники смогли получить знания не только от экономистов-практиков, но и членов научно-академического сообщества. Молодым участникам школы рассказали о том, как формируется бюджет Москвы, о налоговой политике, пространственном развитии, инвестпрограмме и о многом другом.
Еще в рамках проекта прошел кейс-чемпионат, во время которого студенческие команды соревновались в решении максимально приближенной к реальности финансовой задачи. Им нужно было сформировать бюджет развития столицы, а потом сделать прогнозы о вероятных изменениях доходов и расходов при наступлении различных событий.
Победители кейс-соревнования получили приоритетное право на участие в программе стажировок столичного комплекса экономической политики.
Ранее Багреева сообщала, что Единая автоматизированная информационная система торгов Москвы (ЕАИСТ) получила премию ComNews Awards в номинации "Лучшее региональное цифровое решение в государственных закупках".
Мария БагрееваМосква
 
 
