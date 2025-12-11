Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных из-за ограничений рейсов в "Шереметьево" выросло до 23
06:12 11.12.2025 (обновлено: 06:23 11.12.2025)
Число задержанных из-за ограничений рейсов в "Шереметьево" выросло до 23
Двадцать три рейса задержано в "Шереметьево" по состоянию на 06.00 мск, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
россия
Новости
ru-RU
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт)
Число задержанных из-за ограничений рейсов в "Шереметьево" выросло до 23

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двадцать три рейса задержано в "Шереметьево" по состоянию на 06.00 мск, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах столицы, сообщили в авиагавани.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы.
"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе
Вчера, 04:45
Вчера, 04:45
"Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "Ковер". Имеются корректировки в расписании полетов. По состоянию на 06:00 мск: 19 рейсов ушли на запасные аэродромы; 23 рейса задержаны на вылет", - сообщается в Telegram-канале "Шереметьево".
В авиагавани отметили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
"Аэропорт "Шереметьево" продолжит информирование по мере обновления данных", - говорится в сообщении.
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе
Вчера, 04:00
Вчера, 04:00
 
ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Пулково (аэропорт)
 
 
