Рейтинг@Mail.ru
В "Шереметьево" из-за ограничений задержали 21 рейс - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/sheremetevo-2061271646.html
В "Шереметьево" из-за ограничений задержали 21 рейс
В "Шереметьево" из-за ограничений задержали 21 рейс - РИА Новости, 11.12.2025
В "Шереметьево" из-за ограничений задержали 21 рейс
Двадцать один рейс задержан в "Шереметьево" по состоянию на 04.00 мск, 16 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T04:26:00+03:00
2025-12-11T04:26:00+03:00
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905781100_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_398b5c61bb81ca61a954e3b163297189.jpg
https://ria.ru/20251211/ogranicheniya-2061271358.html
https://ria.ru/20251211/reysy-2061269289.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905781100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b00fc05af6e69e53695c491e908df76d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт)
В "Шереметьево" из-за ограничений задержали 21 рейс

В "Шереметьево" задержали 21 рейс, 16 ушли на запасные аэродромы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двадцать один рейс задержан в "Шереметьево" по состоянию на 04.00 мск, 16 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах столицы, сообщили в авиагавани.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Из-за ограничений в Московском регионе 25 рейсов ушли на запасные аэродромы
Вчера, 04:15
"Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "Ковер". Имеются корректировки в расписании полетов. По состоянию на 04:00 мск: 16 рейсов ушли на запасные аэродромы; 21 рейс задержан на вылет", - сообщается в Telegram-канале "Шереметьево".
В авиагавани отметили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
"Аэропорт "Шереметьево" продолжит информирование по мере обновления данных", - говорится в сообщении.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Аэропорт "Пулково" принимает перенаправленные из Москвы рейсы
Вчера, 03:35
 
ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Пулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала