В "Шереметьево" из-за ограничений задержали 21 рейс

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двадцать один рейс задержан в "Шереметьево" по состоянию на 04.00 мск, 16 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах столицы, сообщили в авиагавани.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы.
"Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "Ковер". Имеются корректировки в расписании полетов. По состоянию на 04:00 мск: 16 рейсов ушли на запасные аэродромы; 21 рейс задержан на вылет", - сообщается в Telegram-канале "Шереметьево".
В авиагавани отметили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
"Аэропорт "Шереметьево" продолжит информирование по мере обновления данных", - говорится в сообщении.