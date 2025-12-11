Рейтинг@Mail.ru
В "Шереметьево" из-за ограничений задержано 26 рейсов - РИА Новости, 11.12.2025
03:33 11.12.2025
В "Шереметьево" из-за ограничений задержано 26 рейсов
В "Шереметьево" из-за ограничений задержано 26 рейсов
2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вылет 26 рейсов задержан в аэропорту "Шереметьево", 13 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с действием временных ограничений, сообщили в воздушной гавани.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в московском аэропорту "Шереметьево" 13 декабря в 23.51 мск.
"В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов... 13 рейсов ушли на запасные аэродромы, 26 рейсов задержано на вылет", - говорится в сообщении "Шереметьево".
Там отмечается, что ситуация в пассажирских терминалах "Шереметьево" остается спокойной, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 02:14
 
