В "Шереметьево" из-за ограничений задержано 26 рейсов
В "Шереметьево" из-за ограничений задержано 26 рейсов - РИА Новости, 11.12.2025
В "Шереметьево" из-за ограничений задержано 26 рейсов
Вылет 26 рейсов задержан в аэропорту "Шереметьево", 13 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с действием временных ограничений, сообщили в воздушной... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
В "Шереметьево" ограничения задержали 26 рейсов, 13 ушли на запасные аэродромы