В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются десятки рейсов
00:52 11.12.2025
В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются десятки рейсов
Несколько десятков рейсов задерживаются на вылет или прибывают с опозданием в аэропорт "Шереметьево" из-за ограничений, следует из данных онлайн-табло на сайте...
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
2025
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются десятки рейсов

В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются или опаздывают десятки рейсов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Несколько десятков рейсов задерживаются на вылет или прибывают с опозданием в аэропорт "Шереметьево" из-за ограничений, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.
Ранее в Росавиации сообщили, что в московском аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Согласно данным на 00.35 мск, перенесен вылет 18 рейсов, с опозданием ожидаются 5 самолетов.
