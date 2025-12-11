https://ria.ru/20251211/sheremetevo-2061256833.html
В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются десятки рейсов
В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются десятки рейсов - РИА Новости, 11.12.2025
В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются десятки рейсов
Несколько десятков рейсов задерживаются на вылет или прибывают с опозданием в аэропорт "Шереметьево" из-за ограничений, следует из данных онлайн-табло на сайте... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T00:52:00+03:00
2025-12-11T00:52:00+03:00
2025-12-11T00:52:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:300:960:840_1920x0_80_0_0_1ecf3d0fdd6843211cd98576fb3b1cfa.jpg
https://ria.ru/20251211/ogranicheniya-2061255705.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:210:960:930_1920x0_80_0_0_0125c714240254f98be3804e958f465a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются десятки рейсов
В "Шереметьево" из-за ограничений задерживаются или опаздывают десятки рейсов