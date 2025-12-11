Зеленский курировал операцию по ликвидации Миндича, заявил Шарий

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Владимир Зеленский курировал операцию, нацеленную на ликвидацию главного фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича.
В среду украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что на Миндича, который сбежал с Украины из-за коррупционного скандала, в конце ноября в Израиле была совершена попытка покушения, подозреваемых задержали. Позднее источник из окружения Миндича в комментарии украинскому изданию "Страна.ua" опроверг эту информацию. Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что посольство Украины в Израиле не располагает данными о попытке покушения на Миндича. Представитель пресс-службы полиции Израиля Михаил Зингерман заявил ранее РИА Новости, что полиция страны не располагает информацией о якобы покушении на Миндича.
По словам блогера, ликвидация своего соратника представляется Зеленскому единственным правильным вариантом ухода от личной ответственности за коррупцию. "Украинский след в организации покушения настолько четкий, что если этому будет дан ход, то ситуация станет для Зеленского попросту катастрофической", - добавил он.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.