Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города

"Местные жители встречают российских военнослужащих и благодарят их за освобождение города. Бойцы доставляют им продукты питания, питьевую воду и медикаменты. При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.