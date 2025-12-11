Рейтинг@Mail.ru
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 11.12.2025 (обновлено: 18:23 11.12.2025)
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города - РИА Новости, 11.12.2025
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города
Жители Северска в ДНР благодарят российских военных за освобождение города, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
россия
северск
донецкая народная республика
россия
Оказание помощи местным жителям Северска
Оказание помощи местным жителям Северска
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города

Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение и помощь

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители Северска в ДНР благодарят российских военных за освобождение города, сообщило Минобороны РФ.
"Местные жители встречают российских военнослужащих и благодарят их за освобождение города. Бойцы доставляют им продукты питания, питьевую воду и медикаменты. При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Как отмечает МО РФ, после зачистки Северска от боевиков ВСУ военнослужащие 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора с целью оказания медицинской помощи мирным жителям, оставшимся в городе. Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда.
