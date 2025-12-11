https://ria.ru/20251211/seversk-2061490156.html
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города - РИА Новости, 11.12.2025
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города
Жители Северска в ДНР благодарят российских военных за освобождение города, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:19:00+03:00
2025-12-11T18:19:00+03:00
2025-12-11T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061478467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ed401ef0887fd61cfcba12a422a8094.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061478467_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5919275d2777d9a33f1e69fb2d3415b.jpg
Оказание помощи местным жителям Северска
Оказание помощи местным жителям Северска
2025-12-11T18:19
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение города
Жители Северска поблагодарили российских военных за освобождение и помощь