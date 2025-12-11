ВС России зачищают Северск от остатков формирований ВСУ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Северск полностью взят под контроль ВС РФ, в городе проводятся мероприятия по ликвидации одиночных военнослужащих ВСУ, заявил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков в докладе президенту России Владимиру Путину.