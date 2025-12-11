Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачищают Северск от остатков формирований ВСУ - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/seversk-2061478316.html
ВС России зачищают Северск от остатков формирований ВСУ
ВС России зачищают Северск от остатков формирований ВСУ - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России зачищают Северск от остатков формирований ВСУ
Северск полностью взят под контроль ВС РФ, в городе проводятся мероприятия по ликвидации одиночных военнослужащих ВСУ, заявил командующий 3-й гвардейской... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:54:00+03:00
2025-12-11T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061479221_165:116:1090:636_1920x0_80_0_0_c727aca3b77d3d645e5883c9693f12e5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061479221_281:126:1013:675_1920x0_80_0_0_7f4d8dff323d3f373922eacf2afbae3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северск, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России зачищают Северск от остатков формирований ВСУ

Кузьменков: ВС России взяли Северск под контроль полностью

© Минобороны РоссииОсвобождённый Северск
Освобождённый Северск - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Минобороны России
Освобождённый Северск
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Северск полностью взят под контроль ВС РФ, в городе проводятся мероприятия по ликвидации одиночных военнослужащих ВСУ, заявил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков в докладе президенту России Владимиру Путину.
"В результате проведенной операции Северск полностью взят под наш контроль. В настоящее время в городе проводятся проверочные мероприятия по поиску и ликвидации одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в строениях", - сказал Кузьменков на совещании по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала