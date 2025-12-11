https://ria.ru/20251211/seversk-2061476343.html
Командующий группировкой "Юга" рассказал о преимуществах взятия Северска
Командующий группировкой "Юга" рассказал о преимуществах взятия Северска - РИА Новости, 11.12.2025
Командующий группировкой "Юга" рассказал о преимуществах взятия Северска
Со взятием Северска созданы условия для наступления в направлении Славянска, заявил командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:50:00+03:00
2025-12-11T17:50:00+03:00
2025-12-11T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
славянск
сергей медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_d17c72931bb306f94422a7d09c196f41.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
славянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ed810c7c99da5e3865660ff1bc972adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, славянск, сергей медведев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Славянск, Сергей Медведев
Командующий группировкой "Юга" рассказал о преимуществах взятия Северска
Медведев: созданы условия для наступления в направлении Славянска