ВС России освободили Северск, заявил Герасимов
ВС России освободили Северск, заявил Герасимов - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России освободили Северск, заявил Герасимов
Северск освобожден, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:42:00+03:00
2025-12-11T17:42:00+03:00
2025-12-11T17:53:00+03:00
ВС России освободили Северск, заявил Герасимов
Герасимов доложил Путину об освобождении Северска