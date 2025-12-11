Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Сумской и Харьковской областей, потери противника составили до 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что на харьковском направлении они нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, егерской, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и Волчанские Хутора в Харьковской области.
"Потери противника составили до 145 военнослужащих, автомобиль, радиолокационная станция RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
