Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 11.12.2025 (обновлено: 12:20 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/sever-2061331060.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 11.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Сумской и Харьковской областей, потери противника составили до... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:10:00+03:00
2025-12-11T12:20:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
алексеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
алексеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, алексеевка
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Алексеевка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне группировки войск "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Сумской и Харьковской областей, потери противника составили до 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что на харьковском направлении они нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, егерской, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и Волчанские Хутора в Харьковской области.
"Потери противника составили до 145 военнослужащих, автомобиль, радиолокационная станция RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьАлексеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала