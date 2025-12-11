Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения в Таганском районе Центрального административного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обновлении сетевого хозяйства применялись современные материалы из высокопрочного полиэтилена отечественного производства. Такие трубы способны выдерживать не только давление внешней среды, но и нагрузки при напорной транспортировке воды. Они также не подвержены коррозии, а благодаря их гладкой внутренней поверхности уменьшается гидравлическое сопротивление и снижается скорость образования соляных отложений и налета внутри.