https://ria.ru/20251211/set-2062411788.html
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве - РИА Новости, 16.12.2025
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве
Более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-11T15:42:00+03:00
2025-12-11T15:42:00+03:00
2025-12-16T15:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводоканал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062410910_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_2200f6ac05d5b9cbfb43ece229f646c5.jpg
https://ria.ru/20250709/biryukov-2028098613.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062410910_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c41baa8bbd6b46514c054d47590873cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводоканал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"С начала года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения в Таганском районе Центрального административного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обновлении сетевого хозяйства применялись современные материалы из высокопрочного полиэтилена отечественного производства. Такие трубы способны выдерживать не только давление внешней среды, но и нагрузки при напорной транспортировке воды. Они также не подвержены коррозии, а благодаря их гладкой внутренней поверхности уменьшается гидравлическое сопротивление и снижается скорость образования соляных отложений и налета внутри.
Как подчеркнули на сайте, АО "Мосводоканал" реконструировал сети на различных магистралях района, в том числе и в нескольких соседних районах в рамках больших городских проектов. Так, работы на Марксистской улице стали частью обновления инженерных сетей на одной из вылетных магистралей города - Волгоградском проспекте. Кроме того, улучшения затронули и улицу Александра Солженицына.