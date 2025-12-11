Рейтинг@Mail.ru
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:42 11.12.2025 (обновлено: 15:56 16.12.2025)
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве
Более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.12.2025
москва, мосводоканал
Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Москве

Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе

Более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе Москвы
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе Москвы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"С начала года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали более четырех километров сетей водоснабжения и водоотведения в Таганском районе Центрального административного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обновлении сетевого хозяйства применялись современные материалы из высокопрочного полиэтилена отечественного производства. Такие трубы способны выдерживать не только давление внешней среды, но и нагрузки при напорной транспортировке воды. Они также не подвержены коррозии, а благодаря их гладкой внутренней поверхности уменьшается гидравлическое сопротивление и снижается скорость образования соляных отложений и налета внутри.
Как подчеркнули на сайте, АО "Мосводоканал" реконструировал сети на различных магистралях района, в том числе и в нескольких соседних районах в рамках больших городских проектов. Так, работы на Марксистской улице стали частью обновления инженерных сетей на одной из вылетных магистралей города - Волгоградском проспекте. Кроме того, улучшения затронули и улицу Александра Солженицына.
Химкинское водохранилище - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Бирюков сообщил о наличии запасов воды для обеспечения нужд Москвы
9 июля, 11:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
