Сербия вернет службу в армии по призыву, заявил Вучич - РИА Новости, 11.12.2025
17:28 11.12.2025
Сербия вернет службу в армии по призыву, заявил Вучич
Сербия вернет службу в армии по призыву, заявил Вучич
Сербия вернет службу в армии по призыву, заявил Вучич
Хорватия активно вооружает армию и вернула срочную службу по призыву, Сербия также вскоре вернет обязательную военную службу, заявил сербский президент...
в мире
сербия
хорватия
франция
александр вучич
братислав гашич
rafale
сербия
хорватия
франция
в мире, сербия, хорватия, франция, александр вучич, братислав гашич, rafale
В мире, Сербия, Хорватия, Франция, Александр Вучич, Братислав Гашич, Rafale
Сербия вернет службу в армии по призыву, заявил Вучич

Вучич: Сербия скоро вернет службу в армии по призыву вслед за Хорватией

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Хорватия активно вооружает армию и вернула срочную службу по призыву, Сербия также вскоре вернет обязательную военную службу, заявил сербский президент Александр Вучич.
Власти Хорватии на минувшей неделе подписали договоры на покупку 18 САУ CAESAR во Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale и договор о приобретении 44 танков Leopard 2A8 в ФРГ, а также планируют купить 420 тяжелых грузовиков Tatra на общую сумму около 2 миллиардов евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной службы по призыву сроком на два месяца.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи доли в NIS
9 декабря, 19:01
"Я бы сейчас не покупал столько танков, купил бы что-то другое. У меня только вопрос: к чему они готовятся? Не думаю, что готовятся напасть на Австрию. Честь им и хвала, вкладывают огромные деньги. Они ввели и службу по призыву раньше нас, и мы сделаем это быстро", - заявил Вучич журналистам в ходе поездки в город Ниш на юге страны.
Вучич в мае 2022 года предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы сроком в 90 дней. В настоящее время в армии Сербии служат кадровые военные, а также есть форма добровольной военной службы для желающих, которые проходят отбор, она подразумевает материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях.
В начале декабря Скупщина (парламент) Сербии приняла поправки к закону об армии, но среди них нет положений о возвращении обязательной военной службы. Сербский министр обороны Братислав Гашич заявил год назад, что возвращение в службы по призыву на 75 дней станет ключевой задачей в 2025 году. По его словам, этот процесс требует больших финансовых, инфраструктурных и организационных усилий, проект решения пока не был представлен на рассмотрение Скупщине.
В сентябре 2024 года президент Сербии сообщил, что подписал согласие на введение службы в армии по призыву сроком на 75 дней, но решение предстоит одобрить правительству и утвердить парламенту.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вучич допустил, что страны НАТО готовятся к войне
2 октября, 17:48
Генштаб армии Сербии в январе прошлого года официально выдвинул инициативу о прохождении гражданами обязательной военной службы сроком на четыре месяца для укрепления обороноспособности военно-нейтрального государства.
МО Сербии ранее указало, что инициатива выдвинута после детального рассмотрения ситуации в сфере безопасности и "современных вызовов, с которыми сталкивается республика Сербия как военно-нейтральное государство", что привело к потребности пересмотреть модель пополнения рядов сербской армии и в дальнейшем увеличить совокупный потенциал набора в армию и подготовки большего числа граждан к защите страны.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич
30 ноября, 17:48
 
В миреСербияХорватияФранцияАлександр ВучичБратислав ГашичRafale
 
 
Заголовок открываемого материала