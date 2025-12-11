Сербия вернет службу в армии по призыву, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Хорватия активно вооружает армию и вернула срочную службу по призыву, Сербия также вскоре вернет обязательную военную службу, заявил сербский президент Александр Вучич.

Власти Хорватии на минувшей неделе подписали договоры на покупку 18 САУ CAESAR во Франции , модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafal e и договор о приобретении 44 танков Leopard 2A8 в ФРГ , а также планируют купить 420 тяжелых грузовиков Tatra на общую сумму около 2 миллиардов евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной службы по призыву сроком на два месяца.

"Я бы сейчас не покупал столько танков, купил бы что-то другое. У меня только вопрос: к чему они готовятся? Не думаю, что готовятся напасть на Австрию . Честь им и хвала, вкладывают огромные деньги. Они ввели и службу по призыву раньше нас, и мы сделаем это быстро", - заявил Вучич журналистам в ходе поездки в город Ниш на юге страны.

Вучич в мае 2022 года предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы сроком в 90 дней. В настоящее время в армии Сербии служат кадровые военные, а также есть форма добровольной военной службы для желающих, которые проходят отбор, она подразумевает материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях.

В начале декабря Скупщина (парламент) Сербии приняла поправки к закону об армии, но среди них нет положений о возвращении обязательной военной службы. Сербский министр обороны Братислав Гашич заявил год назад, что возвращение в службы по призыву на 75 дней станет ключевой задачей в 2025 году. По его словам, этот процесс требует больших финансовых, инфраструктурных и организационных усилий, проект решения пока не был представлен на рассмотрение Скупщине.

В сентябре 2024 года президент Сербии сообщил, что подписал согласие на введение службы в армии по призыву сроком на 75 дней, но решение предстоит одобрить правительству и утвердить парламенту.

Генштаб армии Сербии в январе прошлого года официально выдвинул инициативу о прохождении гражданами обязательной военной службы сроком на четыре месяца для укрепления обороноспособности военно-нейтрального государства.